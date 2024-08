Florencia de la V apuntó contra Javier Milei y la homofobia: "Tiene una inquietud en el..."

Tras la controversia por tildar de "novela" la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, Florencia de la V fue por más y apuntó contra Javier Milei remarcando qué debería exigirle hoy el pueblo.. Además, la conductora cuestionó en filosos términos las expresiones de tinte homofóbico que ha compartido el presidente.

Entrevistada por Ernesto Tenembaum en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), Florencia de la V explicó por qué al hablar de la acusación de la exprimera dama contra el exmandatario, ella optó por remarcar que según publicó La Nacion, "un millón de niños en Argentina se acuestan sin comer".

"Fueron pocos los que hablaron de lo importante, de lo que está sucediendo. Y otros están muy ensañados en un tema que considero que es importantísimo, lo de Alberto Fernández, porque es la primera vez que un presidente está acusado de violencia de género, pero en este caso, esa noticia a mí me impactó", remarcó Florencia de la V sobre el dramático dato sobre el millar de niños que pasa hambre en nuestro país.

Luego, la actriz y conductora siguió con su análisis al profundizar: "Y lo que veo es cómo nos estamos volviendo más inhumanos, hay una violencia tan naturalizada que fue escalando hacia un lugar que fue nublando la mirada de la gente, poniéndola más insensible".

Además, Florencia de la V no dudó en apuntar contra Javier Milei y lo mandó a dejar de estar tan encima de las redes sociales. "El foco está puesto en Alberto Fernández, lo que pasaba y lo que hacía en su despacho, si fue buen presidente o no. Me parece que nos tenemos que concentrar en el presidente que está hoy, a él deberíamos exigirle, que deje twitter y se ocupe de otras cosas", enfatizó contudente la artista.

Finalmente, Florencia de la V hizo referencia a las expresiones con tintes de homofobia que en más de una oportunidad ha formulado Javier Milei, la conductora satirizó sobre el mandatario y sus funcionarios: "Yo creo que toda esta gente que tiene este tema tan presente, es porque tiene una inquietud en el ano"