Edith Hermida defendió a capa y espada a Tamara Pettinato: "Ella no es culpable de nada"

Tamara Pettinato desapareció por completo de los medios el pasado jueves luego de que se revelara un video de ella junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada tomando alcohol y coqueteando. Ese día, la periodista se ausentó de Bendita y también del programa que conduce en Blender, Final Feliz.

En medio de esta polémica situación, Pettinato se refugió en Comodoro Rivdavia, Chubut, de donde es oriundo su novio, el diputado nacional de Unión Por la Patria, José Glinski.

Tamara es panelista en "Bendita".

Pero finalmente este lunes, la hija de Roberto Pettinato rompió el silencio con un extenso comunicado en su cuenta de Instagram (@Tamarapettinato).

"En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento", explicó la periodista.

"No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró UN solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente", aclaró la panelista.

La periodista dijo que su compañera no es "la culpable de todos los males de Argentina".

Por otro lado, este lunes se habló sobre este tema en Bendita y Edith Hermida salió a bancar a su compañera. "Ella nunca negó la amistad que tenía con Alberto Fernández. Yo, la verdad, no puedo ser imparcial porque la quiero y es compañera nuestra. Yo sé que es una chica que trabaja y ayuda y es muy solidaria, ayuda a su familia y vive de lo que trabaja", expresó Hermida en el ciclo que conduce Beto Casella.

"No debe ser fácil estar en el ojo de la tormenta y escuchar que hablen, hablen y hablen. Tampoco ella es la culpable de todos los males de Argentina, ese encuentro no se dio en plena pandemia, como dijeron por ahí. Yo le mandé un mensaje a ella diciéndole que esto no era tan grave, hay cosas más complicadas, yo sé que esto va a pasar y sé que ella vive de sus trabajos, por eso, el hecho de que peligren sus empleos es muy complicado. Yo le aconsejé que no mire nada, porque se dicen un montón de cosas y es muy cruel para una persona que está pasando un momento como el de Tamara", comentó la periodista.

Hermida también contó que le aconsejó a Pettinato que no vea nada en este momento por su bienestar.

Y concluyó: "En definitiva ella no es culpable de nada, a lo sumo de tener mal gusto".