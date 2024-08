La primera foto de Sebastián Ortega junto a quien sería su nueva pareja, una reconocida periodista

A principios de junio, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) Fernanda Iglesias reveló que Sebastián Ortega y la modelo Carla Moure le pusieron punto final a su relación después de diez años juntos.

"La iniciativa fue de ella, un poco incómoda con la convivencia junto a los hijos que él tuvo con Guillermina Valdes", contó en aquel momento la panelista. Asimismo, Iglesias comentó que el productor de televisión se encontraba devastado por la situación; y que la separación se produjo "hace dos meses y medio", probablemente en el mes de marzo.

Carla Moure y Sebastián Ortega se separaron este año. Créditos: Instagram Sebastianortega1.

Pero ahora parece que Ortega le estaría dando una nueva chance al amor y esta vez sería con una famosa periodista: Sol Rivas. La pareja fue captada en restaurante ubicado Pilar, Buenos Aires, y la periodista de espectáculos Marcia Frisciotti compartió la imagen en su cuenta de Instagram (@Gossipeame).

"¡¡¡Nuevo Romance que acabo de contar como primicia en @empezareldiaoki!!! ¡¡¡Sebastián Ortega y Solcito Rivas juntos en un resto de Pilar, me cuentan que habrían estado a los besos!!!! ¡También estaban los hijos de él, Helena y Dante, con otras dos personas más! ¡¡¡Qué viva el amor!!!!!", contó la panelista de Empezar el día.

El productor de televisión estaría en pareja con la periodista Sol Rivas. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Asimismo, Marcia enseñó los mensajes que le llegaron de sus seguidores, que ya sospechaban de este romance desde hace un tiempo. "Me parece que Sebastián Ortega está soltero. Porque no la sigue más a Carla Moure (ella si lo sigue). Y le da like a Solcito Rivas", fue unos de los mensajes que recibió la periodista de espectáculos.

Acto seguido, mostró otro mensaje que recibió: "Pochiii, vimos recién a Solcito Rivas y Sebastián Ortega juntos en Fika, en pilar. Estaban con dos de los hijos de él, Dante y Helena. Más dos personas más que no se quienes eran. Se dieron varios besos, te mando foto".