La hermana de Mauro Icardi contó lo que no se animó a hacer por culpa de Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha sido una montaña rusa de emociones encontradas, plagada de altibajos y controversias. A pesar de sus intentos por sostener su unión, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que esta vez podría ser la definitiva. En medio de este catastrófico escenario, Ivana Icardi, hermana del futbolista, quien reside en España, sorprendió con una revelación importante.

Utilizando su cuenta de Instagram, Ivana compartió con sus seguidores: "Queridos, ¡estoy muy emocionada de contarles que mañana haré la sesión de fotos para mi primer lanzamiento musical! Estoy motivada por tener un equipo increíble que me ayudará a que todo salga perfecto, y a reflejar mi mundo interior y el concepto que quiero transmitir".

"Así podrán conocer más sobre mí y mis sentimientos. Esta vez, a través de la música. Pronto podré revelar el título que he elegido para el proyecto y detallar de qué tratará cada canción", añadió la hermana del esposo de Wanda Nara, generando expectativas entre sus seguidores.

Ivana también dejó entrever que este nuevo proyecto es personal y significativo: "Lo único que puedo decir por ahora es que este proyecto refleja aspectos de mi vida que nunca antes me atreví a compartir, por respeto o por no querer hacer daño, pero ese daño me lo estaba causando a mí misma".

La hermana de Icardi confesó que fue a través de sus letras y su música que logró liberar emociones y sentimientos que llevaba guardados por mucho tiempo. Este proyecto, según sus palabras, le ha permitido reconectarse consigo misma y con su pasado.

Es relevante recordar que Mauro Icardi y su hermana han estado distanciados desde hace varios años. De hecho, durante su paso por "Gran Hermano", Ivana insinuó que Wanda Nara habría intervenido para evitar que hablara sobre su relación con el futbolista.