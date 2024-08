Quién es el famoso periodista que no aceptó estar en "Bake Off" por Wanda Nara: "Con qué cara la miro si la critico todos los días”

Hace algunos meses, Wanda Nara revelaba a través de sus historias de Instagram (@Wanda_nara) que fue designada para la conducción de la nueva temporada de Bake Off. Ahora, en los últimos días, revelaron los nombres de los posibles famosos que serían parte de la nueva edición. Fue en Intrusos donde brindaron esta información.

"Los primeros cuatro convocados son Claudia Villafañe, si dice que no, hay plan B con Dalma Maradona. También está casi cerrado Damián De Santo y también Miguel Ángel Rodríguez. Y quien ya está confirmada es Camila Homs", contó Guido Záffora en el programa de espectáculos.

El año pasado, Wanda condujo "MasterChef Celebrity" por Telefe.

Y recientemente, un famoso periodista confesó en el programa que conduce en Radio Rivadavia que le llegó la invitación para ser parte del ciclo culinario, pero que no aceptó. Se trata de Baby Etchecopar.

"Dije que no", comentó el comunicador. Cuando sus columnistas comenzaron a insistir en por qué no quiere formar parte de la nueva temporada del programa de Telefe, él expresó: "Pero ustedes agarran cualquier cosa. No puedo hacer eso yo".

Baby Etchecopar fue convocado para el programa culinario, pero dijo que no.

"Agradezco que me hayan llamado pero es como que yo llame para hacerle un reportaje en el programa de la noche en televisión a Bush. Qué se yo, el tipo no va a venir. Así que no. No, jamás", dijo contundente el conductor.

En tanto el periodista exponía lo acontecido y ante la posibilidad de sumarse a Bake Off, el comunicador expresó: "Wanda Nara, que la critico todos los días, con qué cara". En ese momento, Pampito le contestó: "Wanda no tiene drama, entiende todo".

El conductor contó las razones de su decisión en Radio Rivadavia. Créditos: Instagram Angeletchecopar.

Pero Baby Etchecopar acotó: "Pero yo sí. Wanda se ve muy bien, una genia. Yo cocino muy bien. Hago dulce, hago tortas, hago todo. ¿Mi especialidad? Una torta de merengue espectacular".