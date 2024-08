Wanda Nara disfruta de su soltería en las playas de México: las fotos y una frase que despertó la polémica

Desde hace unas semanas, hemos podido ver a Wanda Nara recorriendo distintas partes del mundo. A mediados de julio, la modelo estuvo en Río de Janeiro junto a sus hijas Francesa e Isabella, fruto de su amor con el futbolista Mauro Icardi de quien se separó a comienzos de ese mes.

Pocos días después, la conductora viajó a Miami y recientemente estuvo con sus hijas en Disney, en Florida, Estados Unidos. Respecto a este último viaje, Wanda compartió en Instagram (@Wanda_nara) su emoción de haber podido llevar a Isabella y Francesca a este destino.

La frase de Wanda que despertó la polémica. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

La empresaria se encuentra en México. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

"De chiquita juntábamos en una botella de Coca Cola con mi hermana monedas de 1 peso para venir a Disney. Nunca llegamos a juntar el dinero... Hoy pude traer a mis dos princesas a Disney y comprarles todo lo que de chiquita yo soñaba. La vida da mil vueltas si hoy no podes, no bajes los brazos algún día los sueños se hacen realidad. Entre al castillo de Disney Orlando por primera vez con mis dos hijas mujeres.. volveré con mis hijos varones pronto", expresó la empresaria en la publicación.

Y este martes, Wanda Nara se subió de nuevo al avión, esta vez con destino a México. Actualmente, la presentadora se encuentra en Tulum y también ha compartido con sus seguidores fotos de esta travesía.

Sus hijas también viajaron con ella. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

La modelo cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

La conductora publicó imágenes de su viaje. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

En las últimas horas, la conductora realizó un posteo en la red social de fotografía enseñando detalles de su estadía en México. Pero lo que llamó la atención y dio de qué hablar, fue la frase que acompañó dicho posteo.

"Si tuviera que elegir otra vida, vuelvo a elegir vivir la mía", manifestó Nara en la publicación.

Otra de las fotos que compartió Wanda en la red social. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Wanda en Tulum. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Su posteo ya suma más de 194 mil me gustas. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Los paisajes de Tulum. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Wanda se encuentra de viaje desde mediados de julio. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Esta frase trajo varias críticas: "Cuál vida eligirías, estando sola o haberte casado con dos futbolistas, y gracias a ellos tenés lo que tenés"; "Que viva. Elegí una vida que haya sido sacrificada, mami. Una de mujeres laburantas que no llegan a con de mes y si llegan es justo y crían igual a sus hijos y nadie las adula como a vos que parece que fuiste heroína de no se que calvario"; "Jajaja, que graciosa. Yo me pregunto si sabrías desenvolverte en la vida sin plata".

Aunque, por otro lado, también hubieron usuarios que expresaron que les gustaría tener el mismo estilo de vida que Wanda Nara.