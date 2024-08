El fuertísimo descargo de Jonatan Viale contra Alberto Fernández y Tamara Pettinato

El escándalo que se desató con la viralización del video entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández en Casa Rosada, cuando todavía el político era presidente de la Argentina y en un momento muy complejo del país, desató la indignación de todos. En este punto, Joni Viale no se guardó nada y arremetió fuertemente contra las imágenes que trascendieron en las redes sociales.

El clip es contundente, y en el mismo se la puede ver a Tamara Pettinato tomándose una cerveza en pleno despacho presidencial y siendo filmada por Alberto Fernández. Entre ellos se da un ida y vuelta bastante íntimo, en confianza y declarándose amor mutuo.

El video circuló por todas las redes y programas de TV, aunque una de las reacciones más fuertes fue la de Jonatan Viale: “No me sorprende. Para nada. Es una muestra, una pequeña muestra de quién fue Alberto Fernández como presidente de nuestro país. Alberto fue mediocre, frívolo y calentón”, lanzó en su programa de TN.

Sin embargo, en su programa de Radio Rivadavia se mostró mucho más contundente y utilizando fuertes palabras para referirse a este episodio. Algo que, en definitiva, es parte de lo que el periodista viene advirtiendo desde hace ya varios años sobre dicha gestión.

"Era vox populi y nosotros también sabíamos que el tipo estaba paveando y que les escribía a periodistas, todo el tiempo lo señalamos. Por una cuestión de respeto hacia la pareja presidencial y hasta dónde avanzar con la vida privada. Yo me acuerdo de haberlo cruzado en el otro canal, nos mirábamos y no sabíamos hasta dónde ir con esto", comenzó diciendo.

No obstante, a pesar de admitir conocer algunos comportamientos de Alberto Fernández en su gestión, Joni Viale dijo desconocer los actos de violencia hacia Fabiola Yáñez: "Lo que no sabíamos era que la fajaba. Eso no porque lo hubiéramos denunciado".

La controversia alrededor del video entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

"Esto de verdad me saca, realmente. Me trae los peores fantasmas míos. Me genera una bronca, un dolor y cada tanto me saco. El tipo de ordenaba, te insultaba, te encerraba, no te dejaba ir al velatorio... ¿entendés? A mí me duele en el alma, pero no por mí, por los 130 mil", recordó el periodista, recordando que en plena pandemia perdió a su papá, Mauro Viale, por el coronavirus.