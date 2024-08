Impactante: la ex esposa del abogado Roberto Castillo salió amordazada en televisión

Hace unas semanas el abogado que llevaba la causa en nombre de Cinthia Fernández contra Matías Defederico confirmó que está comenzando una relación con su defendida. Una noticia que muchos veían venir.

Aunque quien no lo sabía era su, ahora, ex mujer y madre de sus hijas, Daniela Vera Fontana. La arquitecta sostuvo que fue sorprendida con el blanqueamiento de la relación de Castillo con Fernández porque ellos, si bien estaban mal como pareja, en ese momento buscaban reponerla.

Así se presentó Daniela Fontana por el bozal legal que le impuso el abogado

Este jueves por la mañana Daniela estuvo en el programa Socios del Espectáculo, que se emite por canal Trece, y que lo conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, para revelar cómo viene su situación con el abogado.

Para sorpresa de todos Fontana apareció en cámara con una cinta ancha de color negro pegada sobre su boca en señal de protesta, ya que había recibido una medida cautelar que le impedía hablar sobre su ex marido y sus hijas.

¿Roberto Castillo y Daniela Fontana fueron felices?

El conductor del ciclo, Lussich, comenzó diciendo: “Roberto Castillo inició el pedido de un recurso para que su ex, que está aquí en el piso y que ya estaba prevista su presencia para esta mañana, no pueda referirse a temas que lo vinculen desde la vida de pareja, este divorcio y también a las hijas que tienen en común”.

Además informó que la demanda fue presentada en el juzgado civil 23, y esa fue la respuesta del abogado al reclamo que la madre de sus hijas le había iniciado por alimentos provisorios. Rodrigo quiso leer la petición para no faltar a la verdad, mientras Daniela continuaba en el piso amordazada.

“Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial obrantes en dichos documentos, ya sea por si o terceros, como divulgar en medios gráficos, televisivos, radiodifusión y en redes sociales cualquier dato o imagen vinculada con la vida privada”, leyó Lussich.

En resumen el conductor reveló que: “Se aplicará una multa de 1 millón de pesos por cada mención o publicación que se haga sobre Castillo o las nenas”. "Me genera mucha angustia, tristeza. No podría decir nada que no fuera más que la verdad. Yo no me meto con nadie”, manifestó Fontana

“Sólo exijo lo que le corresponde a mis hijas. Lo que necesito para vivir, nada más. Él me subestimó, tiene el control sobre mí aún estando separados por el dinero”, finalizó Daniela.