Las críticas a Peter Alfonso por piropear a las amigas de Paula Chaves

Pedro Alfonso lleva adelante el programa Después te Explico por el canal de streaming Bondi Live. El formato que comparte con Rodrigo Noya, Marcela Kloosterboer y Lelu de Mendiguren sale al aire de martes a viernes de 10 a 12hs .

El ciclo habla de temas distendidos de la vida cotidiana, y está vez Pedro quiso discutir al aire un evento que pasó en su fin de semana para saber la postura de sus compañeros, algo que le pasa al común de los mortales a la hora de vincularse digitalmente.

¿Qué dicen ustedes? ¿Se likea, si o no? uD83EuDEE3 @pedroalfonsoo



En #DespuesTeExplico hablamos de todo uD83DuDD25 te esperamos mañana a partir de las 10am.- por #BondiLive uD83EuDEF6uD83CuDFFB pic.twitter.com/o2t9lg93v0 — Bondi (@bondi_liveok) July 3, 2024

Se sabe que las redes sociales tienen su propio lenguaje y lo que pasa en ella es un espejo de lo que sucede en la vida, desde un like en una publicación o historia, hasta el picante fueguito para demostrar interés.

Siguiendo esa referencia el conductor de Después te Explico preguntó: “Salió de un chiste…Si yo a amigas de Pau, por ejemplo, si sube una foto de ropa interior… se puede poner un like ¿o no?”.

Fuertes acusaciones a Peter Alfonso

En ese momento Noya le respondió sin dudar y dijo:“Yo creo que si vos tenés un vínculo con esa persona, sí. Por ejemplo, yo podría likear a Paula”. Alfonso lo miró fijo e indignado le manifestó: “Vos sos un atrevido”.

“Pero yo tengo un vínculo con ella. Si ella sube una foto, la sube para que la likeen amigos” se defendió Rodrigo. El productor quiso que las mujeres de la mesa dieran su punto de vista al respecto y decidió ejemplificar la acción.

“Por ejemplo, María del Cerro, que es amiga de Pau, se va de viaje y yo le pongo like en todo. Pero sube unas fotos hot, ¿se le pone like o no?”, indagó Pedro. Kloosterboer sentenció: “Yo creo que no. Amigo de mi marido que me pone like en una así, digo ‘qué raro’”.

La periodista y creadora de contenidos, Lelu de Mendiguren, finalizó el tema diciendo: “En nuestro caso, como trabajamos con las redes, un like se cotiza, pero en realidad, sin tener esa parte de tu vida que laburás con las redes, me parece cualquiera”.