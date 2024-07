Facundo Ventura fulminó a Mica Viciconte por hablar de Nicole Neumann: “Se cuelga de ella para…”

Nicole Neumann estuvo en boca de todos en las últimas semanas, pero más se habló de lo que dijeron de ella en lugar de lo que la modelo y empresaria hizo en sí. En este contexto es que Facundo Ventura se refirió a Mica Viciconte y la fulminó por hablar de la ex pareja de su marido, Fabián Cubero.

Ya se habló mucho del posteo de Nicole, quien publicó un video en el que se la ve maquillada minutos después de haber dado a luz a Cruz, el hijo que tuvo con el piloto de carreras Manu Urcera. Hubo muchas voces que se manifestaron cuestionando esta acción de la reciente madre alegando que no era un buen mensaje para dar a la sociedad respecto a los estereotipos. Entre ellas estuvo la ex Combate, quien agregó que, cuando ella tuvo a su bebé, no podía pensar en otra cosa más que su hijo, pero que luego remarcó que “cada uno hacía lo que quería”.

Fue en Empezar el Día, programa que se emite de 10 a 12 por Ciudad Magazine con la conducción de Yuyito González y Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura, se expresó con contundencia. “Menos mal que no querían involucrarse más con Nicole Neumann ¿no? En realidad a mí no me parece que fue tan dura con lo que dijo, ella contó cómo fue su post parto, pero ella sabiendo que cualquier cosa que diga de Nicole va a ser para problemas, directamente no tendría que haber respondido nada”, expresó.

En esa misma línea se proclamó Marcia “Pochi” Frisciotti de Gossipeame, y con la misma dureza se posiciona sobre el lugar desde el que Viciconte se para a hablar. “Para mí se sigue colgando de Nicole. Además si uno pensara que está dando su sincera y liviana opinión ¡Bueno! Pero ya sabemos que hay un versus ahí, no es nada nuevo, entre ellas se viven tirando tierra”, sentenció.

La periodista de espectáculos ahondó más en la vinculación mediática que las dos modelos vienen teniendo. “Es cierto que en su momento Nicole fue muy complicada con Mica, es entendible, pero en este momento que Neumann acaba de ser mamá, y que Indiana está tratando de revincularse con su madre, podría contestar otra cosa. Quedó claro que estaba diciendo ‘ella es súper superficial y yo no’”, aseveró.