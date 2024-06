A qué especialista contrató Nicole Neumann para que la ayude a salir de la clínica con su hijo

Luego de una dulce espera de meses, el pasado martes 18 de junio Nicole Neumann dio a luz a su hijo Cruz, fruto de su matrimonio con Manu Urcera. Y ahora que recibió el alta de la clínica para volver a su hogar, decidió contratar a una maquilladora verse radiante antes de dejar el centro médico.

El bebé nació en perfecto estado y, minutos después de haber hecho su trabajo de parto, Nicole Neumann optó por hacer un posteo de Instagram junto a su esposo desde la clínica Suizo Argentina, mostrando sus piecitos y confirmando la feliz noticia de su nacimiento.

"Bienvenido Cruz! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón y hoy ya estás en nuestros brazos. ¡Te amamos! Papá, mamá y tus hermanas", escribió emocionada. Es el primer varón para ella, recordando que ya tiene tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna- de su anterior matrimonio con Cubero.

Luego de un tiempo en observación por protocolo, ahora la famosa confirmó haber recibido el alta médica pero no quiso estar desprevenida y para ello contó con la asistencia de su maquilladora. La especialista misma decidió acudir a la clínica para encargarse de look.

Luli de la Vega, que además de ser una de sus fieles asistentes también es una persona de plena confianza para Nicole Neumann, fue la encargada de subir una imagen sobre cómo lookeó a la modelo antes de regresar a casa desde la clínica.

La profesional compartió un video donde se la puede ver ultimando los detalles de estilo "make up no make up" que lució la famosa. ¿El dato de color y más destacado? La mujer trabajó con la famosa desde la habitación de la clínica en la que permaneció por estas horas.

Nicole Neumann recibió a su maquilladora antes de irse de la clínica.

Nicole Neumann también compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que mostró cómo la peinaban y maquillaban después de dar a luz. Eligió un look sencillo, tonos rosados, máscara de pestañas y labios nude con brillo, con el detalle del pelo suelto y con ondas.