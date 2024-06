Mica Viciconte se sumó a las críticas contra Nicole Neumann tras su sesión de maquillaje postparto

Nicole Neumann transita por un feliz presente con la llegada de su cuarto hijo. Hace una semana, la modelo dio a luz a Cruz junto a su actual marido Manu Urcera. En este contexto, Nicole fue duramente criticada en las redes sociales por protagonizar una producción de maquillaje para salir de la clínica con su bebé.

Ahora, quien opinó al respecto fue Mica Viciconte, pareja del ex de Neumann. La novia de Fabián Cubero respondió preguntas de un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), quien le consultó al respecto. “La criticaron mucho a Nicole porque mostró una producción después del parto en el hospital para compartir la llegada de su hijo, ¿lo ves bien o mal?. Como era de esperarse, Viciconte disparó: "En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa".

"No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada. Pero bueno, no todos somos iguales. Es como que imponemos algo que no está bueno", agregó Mica sobre su experiencia personal.

"En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad. ¡Qué me importa lo que digan. Si estaba con ojeras, bolsas. Yo estaba feliz. Había tenido parto vaginal, como se dice, y estaba dolorida. Lo que menos quería era que viniera alguien al sanatorio a arreglarme, a retocarme. Soy diferente en ese sentido", sumó.