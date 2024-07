La explosiva crítica de Maju Lozano a Rolando Barbano

Todos en el medio hablan de la escandalosa situación que protagonizaron Marina Calabró y Rolando Barbano, cuando ella le dedicó un Martín Fierro y él hizo como si nada hubiese pasado. Ahora, quien opinó al respecto fue Maju Lozano.



Todo se dio en el marco de una charla con LAM, en donde Ángel de Brito presentó la nota explicando el contexto. “Aprovechamos que Marina ya está en el avión yéndose a Miami para preguntarle por Rolando Barbano, porque comparten edificio, ella está en La 100 y él en Mitre”, dijo el conductor.



“No se habla de otra cosa en Mitre que no sea de Barbano y Marina Calabró”, explicó luego Ángel de Brito, en referencia a que la nueva conductora de Cocineros Argentinos vio de cerca la historia que nació en Radio Mitre, más precisamente en el programa de Jorge Lanata.



“Soy yo la que lo niega: ¡no salí con Barbano! ¿Viste que es un negador? Bueno, yo lo niego a él”, bromeó Maju Lozano en referencia a Rolando Barbano. “¿Cómo viste esa situación?”, le preguntó el cronista de LAM.



“Al lado estaba. Estábamos en la mesa de al lado. Yo la quiero mucho a Marina. Uno nunca sabe las internas, porque sabe qué pasa en las parejas. A lo mejor habían acordado no decirlo, qué sé yo”, respondió inicialmente Maju Lozano.



“Cuando una está enamorada, está enamorada. Me parece que es un halago que alguien te dedique un premio”, agregó la conductora. “¿La actitud de él qué te pareció?”, le repreguntó el cronista. “¡Una cara de ojete! Dale, careteala, Barbano”, reaccionó ella, entre risas.

Maju Lozano habló del escándalo entre Marina Calabró y Rolando Barbano. Foto: captura de TV.



“¿Cuál fue la palabra qué te salió en el momento?”, quiso saber el cronista. “¡Qué hijo de puta, hermano! Pero no porque yo lo deteste, acá no hay un River – Boca. Fue raro”, respondió ella, de manera jocosa.



Asimismo, la conductora contó cómo la vio a Marina Calabró en este último tiempo. “Ella está entera. Es una señora. Además, se hizo cargo de la situación. Era difícil salir de ahí. Faltaba un montón para que terminara. ¿Qué hacés ahí? ¿Vomito? Yo me hago la muerta, que me saquen en camilla. Ella es una señora”, aseguró. “¿Qué hubiera hecho Maju Lozano en una situación así?”, le preguntó el cronista. “¡Forro!”, respondió ella para cerrar la nota entre risas.