Revés judicial para Yanina Latorre: fue condenada por injurias contra una abogada

El mundo del espectáculo juega al límite cuando critica a los protagonistas del mismo, y quienes corren siempre con esa línea son los periodistas, quienes más de una vez sufren las consecuencias de ello. En este caso, Yanina Latorre fue condenada por injurias contra la abogada Ana Rosenfeld.

La periodista, una de las protagonistas de LAM, tiene un mala relación de larga data contra la abogada, que también supo formar parte del ciclo de Ángel de Brito. Esta disputa en particular comenzó en 2022, cuando un grupo de 15 mujeres denunciaron a Rosenfeld por engaño, aduciendo que les habría hecho firmar un convenio que determinaba que debían pagarle 10 mil dólares si decidían no seguir con su estudio.

El video de la pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld:

En ese momento, la abogada se defendía de las acusaciones en el programa, cuando era increpada por Yanina Latorre, quien sostenía que era difícil de imaginar que fuera casualidad que tantas mujeres se decidieran a decir todas lo mismo. "Hay 20 minas que se levantaron a denunciarte y todas mienten" había dicho en su momento.

La abogada se mantuvo firme en su postura y aclaró que nadie "tenía facturas mías, porque no me pagaron nada", a la vez que aseguraba que iría a Tribunales contra todas las que la acusaban. Además, sumó a la propia periodista y pareja del ex jugador y hoy comentarista de fútbol, Diego Latorre.

Ana Rosenfeld, abogada y panelista de LAM

Tras un par de años, la Justicia intimó a Yanina a pagar 20 mil pesos y a escribir dos notas de disculpas en distintos medios, en concepto de reparación por injurias contra la letrada. Desde el entorno de la panelista aseguraron que apelarán la demanda. En paralelo, y según palabras de Ana Rosenfeld, todos los fallos alrededor del escándalo "se están resolviendo a mi favor en la Justicia".