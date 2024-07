Repudian a Telefe por una polémica decisión sobre los exparticipantes de Gran Hermano que no estarán en la final

Este domingo, llega la final de la actual temporada de Gran Hermano (Telefe), y más allá de la expectativa por el desenlace en el que Emmanuel Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia se disputan la victoria; se desató una polémica en las redes sociales ya que no todos los exparticipantes estarán presentes en la importante gala.

"El domingo es la gran final, siempre lo primero que hacen es sentar a los eliminados y que desfilen todos los protagonistas de la edición. En este caso fueron 29 participantes pero no van a ser todos porque hay, por lo menos cuatro, que no van a estar. Tengo los nombres, uno es el cordobés Hernán que es el primer eliminado, Alan, Axel y El Paisa Williams", precisó Agustín Rey en Argenzuela (Radio 10) sobre quiénes serán los ausentes en la final de Gran Hermano.

En tanto que sobre le motivo del faltazo de los exparticipantes, el periodista explicó: "No tienen plata para pagarse el hotel, Telefe no les paga el hotel y no pueden viajar desde sus provincias. Telefe les dijo que no hay presupuesto, tienen que bancárselos ellos mismos. Ellos les dicen que no tienen plata".

Indignación con Telefe por la determinación de que no todos los exparticipantes estén presentes en la final de Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

Por otro lado, el especialista en espectáculos señaló que los eliminados de Gran Hermano siguen en dependencia de Telefe, y que actualmente no tienen cómo solventar un viaje, y "se les terminaron los canjes".

En este sentido, y recordando su experiencia como conductor de Gran Hermano, Jorge Rial agregó: "Yo a los pibes que salían siempre les daba un consejo que era 'tengan sexo todo lo que puedan y facturen todo lo que puedan porque en tres meses van a estar otra vez en un peaje'".

Gran Hermano en la mira por una controversial determinación de Telefe. Foto: Captura de video Telefe.

Mientras tanto en las redes sociales estallaron las críticas contra Telefe por no solventar la presencia de todos los exparticipantes de Gran Hermano en la final. "Pero la producción gana el valor de un departamento por semana y no tiene guita? Bueno, tienen la casa hecha mierda por no invertir un mango... Son ratas totales", "Cómo no va ver presupuesto en una produccion como Gran Hermano para un hotel", "Qué horror que no se hagan cargo de unas personas que firmaron un contrato, confiaron en una producción y como no son lo suficientemente amarillistas, groseros y bocones, los dejan de lado", "Ganaron más de 100 millones de dólares y ahora no tienen plata?? Jajajajaja, "Que manga de forr* toda esa producción. Recaudaron MILLONES Y MILLONES pero no tienen para pagar un par de días en hotel?"; fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron entre los internautas.