Furia dice que la gente en la calle la compara con Eva Perón y Maradona

La ex participante de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione, volvió a dar la nota al hablar de sus seguidores, en una entrevista que le brindó al periodista Darian Rulo Schijman.

En la misma, la controvertida participante dijo que "la acongoja" lo que despierta en la gente. "Me dicen Eva Perón o Maradona. Y yo no me comparo pero me ven así" dijo, mientras intentaba representar el amor que tienen sus fanáticos.

La ex hermanita reflexionó sobre su fandom

"Hay un fandom muy hermoso, con valores positivos, hay otro... obsesivo. Y hay otros que hacen negocios" dijo también, quizás justificando la amenaza que había lanzado hace unas semanas en las que decía que iniciaría acciones con quienes utilicen su nombre en cuentas verificadas de redes sociales.

En el recorte de la larga entrevista que le hizo el ex CQC a Furia, ella intentaba en cierta manera expresar que necesita algo de calmar por parte de sus seguidores, que tienen una intensidad que le está haciendo difícil el día a día.

"Yo ahora empiezo a ser un producto y un servicio... hay que ver hasta donde quiero explotarlo" decía entre comentarios afirmativos de su entrevistador. "Tengo derecho a vivir, a andar en bicicleta, a nadar".

Por último, Furia le pidió especialmente a sus fanáticos que se tomen con más calma su amor, contrario a cómo ella suele expresarse en distintos ámbitos. "Esperen un poco. Furia va a estar, Furia sabe bajar... pero 'take it easy'" cerró la ex Gran Hermano.