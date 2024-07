Conocé todos los detalles de la nueva edición de Bake Off Argentina

Bake Off Argentina ya tiene todo listo para su edición 2024. Aunque todavía no hay fecha confirmada para su retorno a la pantalla de Telefe, se van conociendo detalles de todo lo que tendrá el renovado regreso del certamen culinario.

Entre los cambios más importantes se encuentra el reemplazo de Paula Chaves por el de Wanda Nara, sustitución que no estuvo exenta de polémica. Fue la propia Chaves quien se mostró triste por la decisión del canal. "Me dolió me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio", comentó en su momento a LAM (América).

Wanda Nara será la conductora de la edición 2024.

"Hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas, así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo", agregó al ser consultada sobre los motivos de la decisión de su reemplazo.

Por su parte, Guido Záffora se refirió a quiénes participarán del certamen. El panelista de Intrusos (América) no dio certezas al respecto, aunque si confirmó que la campeona de la primera edición famosos Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Damián de Santo y Miguel Ángel Rodríguez habrían recibido la propuesta formal. Camila Homs si llegó a un acuerdo y se convirtió en la primera concursante confirmada.

Maru Botana se suma como jurado.

En relación al jurado, se sumará Maru Botana a los ya clásicos integrantes de ediciones previas como Damián Betular, Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Christophe Krywonis.