A qué se dedica el ex Rebelde Way Coco Maggio, lejos de la televisión

No hay dudas de que Rebelde Way fue una de las ficciones juveniles más exitosas de las últimas décadas. Uno de los actores que se hizo famoso en aquella serie fue Coco Maggio, quien hoy en día se dedica a algo muy diferente.



En diálogo con TN Show, el ex actor contó cómo es su actualidad, que lo tiene muy metido en su canal de YouTube, en donde comparte contenido de viajes, desde 2018. "Yo estudié periodismo y mi sueño era estar del lado del comunicador. Cuando me comentaron del casting, dije: ‘Esta es la mía, quizás en las grabaciones conozco a algún productor’. O sea, yo pensaba el canal de televisión como si fuera un edificio en el que todo sucedía ahí adentro y que después iba a ir viendo cómo me acomodaba”, comenzó contando.



“No terminé siendo el comunicador que me imaginaba, sino que trabajé 15 años en series y novelas y con el tiempo pude llevar mi carrera hacia el lado que siempre había soñado”, agregó Coco Maggio sobre cómo se fue dando su recorrido profesional.

Coco Maggio, ex Rebelde Way. Foto: @cocomaggio.



En ese sentido, recordó cómo era vivir en San Isidro, estudiar en Puerto Madero y grabar en Palermo. “Eran los días más largos del mundo, pero yo ls vivía con naturalidad”, rememoró el actor que se hizo conocido en Rebelde Way.



“Como era por Internet, tenía cierto público en Latinoamérica y nos invitaron a un evento en Perú. Por esas vueltas de la vida, fuimos a Combate, un programa del prime time de allá, y a fines de 2015 me llamó la productora porque se les iban los dos conductores y me ofreció ser uno de los reemplazantes. Era una oportunidad espectacular, así que en 2016 hice las valijas y me vine a Perú por un año. Pero ya van ocho”, comentó Coco Maggio.



Aunque estaba en uno de los programas más exitosos, tomó la decisión de perseguir y concretar su sueño. “Siempre fui muy viajero y también muy emprendedor. Entonces todo terminó decantando en producir mi propio programa de viajes”, confesó.

“Yo hacía una serie de lunes a viernes, y los fines de semana agarraba el auto y hacía lo que acá se llaman rutas cortas. Este país tiene selva, playa, montaña, sierra, es decir, una gran variedad de escenarios en un espacio geográfico acotado”, agregó Coco Maggio.



Por último, se refirió a sus nuevos proyectos. “Un amigo mío de Villa Gesell tiene acá en Perú un restaurante que se llama La Milonga. Nosotros nos asociamos para vivir una sucursal para vivir una sucursal en el pueblo de playa donde vivo yo. Él vive en San Bartolo y yo en Punta Hermosa. Abrí la Milonga, que lo cerramos hace un mes, porque voy a abrir otro local que se llama Muchachos en un mes”, cerró.