La confesión súper íntima de Nazarena Vélez

En LAM se dio una situación inesperada cuando, ante una pregunta íntima, Nazarena Vélez hizo una confesión sexual que dejó a todos completamente sorprendidos, porque, además, reconoció que hoy en día se arrepiente.



"¿De qué te disfrazarías en tu máxima fantasía sexual?”, le preguntó Pepe Ochoa a Nazarena Vélez, quien en principio respondió que no se disfrazaría, pero cuando explicó el motivo dejó a todos estupefactos.



“No me disfrazaría. Lo he hecho y sentí mucha vergüenza”, contó Nazarena Vélez. “No me gusta disfrazarme. Me he disfrazado de gatita y sentí mucha vergüenza. Hice todo el acting y fue una cosa espantosa”, agregó la panelista de LAM.



Ante tamaña confesión, Ángel de Brito intentó ir más allá y le preguntó quién había sido el afortunado que la vio disfrazada de gatita. “No les voy a decir con quién. Me la baja mal”, respondió rápidamente la mediática.



En ese momento, todo fue carcajadas cuando Ángel de Brito le consultó a Nazarena Vélez si ese hombre con el que implementó la modalidad íntima de disfrazarse había sido el ex polista y empresario Huberto Roviralta. “¡No! Si no tuve sexo”, contestó la panelista.

Nazarena Vélez sorprendió con una confesión íntima.



No es la primera vez que Nazarena Vélez hace una confesión sexual en LAM. Hace unos meses, contó cuál era su especialidad en la intimidad. “Hay algunas cositas que no me gustan. El sexo oral a mí no me gusta. A mí que no me lo hagas”, comenzó contando.



Luego, procedió a dejar otra confesión, cuando Yanina Latorre le preguntó si a ella le gustaba hacer sexo oral. “No te quiero decir que es mi especialidad, pero... Pero por ahí andamos”, reconoció entre risas la panelista.