¿Qué pasó? Por qué Pilar Smith se separó tras 5 años de novia

Después de cinco años de relación, este viernes Pilar Smith anunció su separación de Rafael Ruiz Huidobro. La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en LAM, destacando esta inesperada ruptura entre la reconocida periodista y el empresario ligado al fútbol. ¿Qué pasó?

El conductor de LAM presentó anoche un enigmático difícil de deducir, pero arrojando varias pistas al respecto. Dijo que se trataba de una periodista, madre de tres hijos, y explicó también que pertenecía al mundo del espectáculo por los escándalos que la rodeaban, aunque ninguno relacionado a su vida privada sino por su trabajo.

Luego agregó que se trataba de una rubia, que salió con algunos famosos del medio pero que dichos romances no terminaron de salir a la luz porque fueron muy fugaces. En este punto, también reveló que uno de sus novios famosos fue Martín Bossi.

Tras dar a conocer el nombre de Pilar Smith y la relación que mantenía desde 2020 con Rafael Ruiz Huidobro -quien es Director de Partido LPF Asociación del Fútbol Argentino-, el conductor de América pasó a contar parte de los entretelones de esta ruptura.

"Motivos? No hay terceros en discordia, no tienen peleas, terminaron bastante en paz. Se separó de su novio por desgaste, fin del amor. Está muy triste me dijo hoy", explicó Ángel de Brito sobre las razones que llevaron a que esta relación llegue a su fin.

Luego agregó un particular detalle: "Le pregunté, me dijo que si. Yo sabía del romance cuando empezó porque trabajaba con Pilar en la radio cuando empezaron. Leo Arias, compañero de Pilar Smith, me puso que ella tiene nuevo chongo y que fue a ver Bossi, su ex, hace unos días".

Pilar Smith se separó de su novio después de cinco años en pareja.

Tras darse a conocer la noticia en LAM, la propia Pilar Smith salió a confirmar su separación: "Sí, me separé. Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia. Estoy triste, pero es lo mejor".

Por otro lado, consultada por Teleshow sobre su vida sentimental de ahora en más, la periodista de Telefe expuso: "Ahora no, quién te dice en un futuro…Pero hoy necesito estar sola y poner la energía en mis cosas, mis hijos, la familia, los amigos y el laburo". Luego de la primicia de LAM, Pilar Smith confirmó la noticia de su separación.

Minutos después, a través de sus redes sociales, Pilar Smith también subió una serie de historias hablando de su rutpura: "Estoy triste. Sola. Y acompañada por mi familia y amigos. No hubo terceros. Me quedo con los mejores recuerdos de estos hermosos cinco años. Estoy triste pero es lo que sucedió. Gracias por tantos mensajes de amor".