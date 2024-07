La picante opinión de Nazareno Casero sobre Javier Milei: “Colifa y…”

Nazareno Casero estuvo de visita en #AngelResponde, el programa de streaming que tiene Ángel de Brito en Bondi. Allí habló de todo y no dejó tema por analizar, sorprendiendo con sus declaraciones hacia el gobierno que lleva adelante Javier Milei, el Presidente de la Nación.

Si bien nunca se escapó ni escondió ante ninguna pregunta, pocas veces se lo ha visto opinar de política. Por lo que general quien suele dar su visión de estos temas es su padre, Alfredo Casero, pero ahora el conductor de Bondi aprovechó su visita para indagar al respecto.

El actor se brindó a un interesante mano a mano donde fue respondiendo sobre diversas cuestiones de su carrera, cómo se lleva con su padre en la intimidad y demás. En un momento, Ángel de Brito lo sometió a un ping pong de imágenes y fue entonces cuando apareció una foto de Javier Milei.

Al ver la foto del presidente, el joven de 38 años respondió sin dudarlo: "Un colifa interesante... creo que no desentona con la realidad del país". Tras oír estas palabras, el periodista le preguntó si lo votó en las últimas elecciones, a lo que recibió como respuesta: "Me voy a guardar decirlo...".

Sin embargo, Nazareno Casero luego siguió con su relato y su opinión sobre el economista: "Un personaje dificilísimo porque va en contra de un montón de cosas". Y sumó: "Ojalá le vaya bien, ojalá".

Por otro lado analizó: "Somos un país rico totalmente empobrecido, y si Milei está en el poder es abiertamente culpa de todos los que vienen haciendo cagadas hace años. No es que de golpe la gente un día se levanta y dice 'Vamos a votar a este colifa que dice que hay que decapitar a todas las cabezas del Estado...".

La picante visión de Nazareno Casero sobre Javier Milei.

"¿Qué pasó en todo este tiempo? Ahí es donde te das cuenta y ves que no tuvimos el éxito como país, y te das cuenta porque ves a la gente cagada de hambre hace años. Y no es que el 8 de agosto del año pasado estaban desayunando en Saint Tropez y ahora están en la calle...", siguió Nazareno Casero.

"Es un tema muy jodido. Y ojalá que le vaya bien (a Milei). No por él, por nosotros. No me interesa quién sea, el que esté yo lo banco... pero ahora, por favor, que la cosa funcione", sentenció el actor. Nazareno Casero no se guardó nada y habló de la actualidad de la Argentina.

Pero antes de despedirse, lanzó un fuerte dardo hacia la gestión anterior del Gobierno: "Muchas veces veo deshonestidad intelectual. Si sos tan estudioso, hiciste 20 carreras, te jactás de tener un título, pero no entendés cómo gana una expresión como esta en el país... ¿Estabas con una vincha del fan de Wanda en los ojos y no lo viste? Me parece que tenemos que dejar de rendirle culto al político porque ellos laburan para nosotros".

"Ahí es donde lo entiendo mucho a mi viejo. Son un montón de cosas que están mal desde hace un montón de tiempo. ¿No los vimos? ¡Dale! Somos un país rico totalmente empobrecido y de golpe ves que uno anda en yate y te preguntás de dónde sacaron la plata...", cerró.