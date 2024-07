El difícil momento de salud que vivió Beto Casella: “Operación y…”

Beto Casella relató un particular y alarmante episodio que vivió hace unos años con un inesperado problema de salud. El objetivo de tomarse unos minutos y contar esta historia era para concientizar a la audiencia de los cuidados que hay que tener, la importancia de los constantes chequeos médicos y el estar en cada detalle.

Si bien en su clásico formato de Bendita suelen tener un humor súper relajado y jocoso, esta vez Beto Casella decidió relatar en primera persona el serio inconveniente que pasó hace aproximadamente tres años con un granito que le salió en la zona de la nariz.

Si bien en algún momento solo parecía ser un incómodo e inocente granito, lo cierto es que terminó siendo un carcinoma que lo obligó a hacerse una rápida intervención quirúrgica para extirparlo. De no haberlo hecho, podría haberse transformado en algo peor y hasta casi irreversible.

"En un momento me aparece un granito en la nariz. Nada, lo que le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, como no se iba decido recurrir a mis dermatólogos, que son los hermanos Galimberti. En un principio me dicen 'No hagamos nada, veamos su evolución'", comenzó contando en su programa Onda Beto, por el streaming de Bondi.

"Y así pasa un tiempo, unos meses, pero un día me toqué y me salió sangre, entonces decidí volver a consultar. Uno de ellos me dice 'No, negrito, estoy hay que operarlo. Cuando tengas un tiempo entre los programas... venís y lo hacemos'", siguió Beto Casella.

"Te van escarbando y sacando todo lo malo que tenés. Como no hay una tomografía que lo pueda detectar previamente, cuánto hay se ve en ese momento, cuando te abren y escarban. Puede ser algo mínimo o un montón, no se sabe hasta que lo hacen. El procedimiento es abrir, sacar y al mismo tiempo pero en otro lugar analizarlo, te hacen como una biopsia", profundizó sobre el proceso al que se sometió.

Beto Casella mostró algunas fotos de la operación que tuvieron que hacerle.

Según relató en sus propias palabras, se trataba de un "cáncer chiquito" que por fortuna fue tratado a tiempo. Esto incluyó una tediosa recuperación y algunas situaciones que se fueron dando después, aunque hoy el conductor se encuentra recuperado y bien gracias a que actuó a tiempo.

"Yo no sé si estaba sedado o qué, pero en un momento notaba que escarbaban y escarbaban. Era un carcinoma, un pequeño cáncer, o un tumorcito, creo que esa es la mejor definición. Escarbaron tanto que me quedó un agujero del tamaño de una moneda chica. Una vez que terminaron, bueno, me quedó eso... como un balazo en el medio de la cara tenía", siguió.

Tras extirparle este tumor, Beto Casella siguió contando el posoperativo: "Después vino otro tema, que fue la sutura. Por en otro lugar del cuerpo hay piel de sobra y coser no cuesta tanto, pero no debe haber zona con la piel más tensa y rígida que la nariz, entonces me hicieron algo que hasta me cambió el rostro, el gesto". El dramático episodio que vivió Beto Casella por un granito en la nariz.

"Encima hubo complicaciones, en un momento tuvieron que reabrir y después cerrar otra vez, y en otro se habían cortado algunos cartílagos o músculos y se me cayó un labio. Parecía que tenía la boca torcido, por eso me tuvieron que rellenar con bótox", confesó.

"Me quedó una cicatriz importante en el medio de la nariz, en el medio de la cara, decí que los hombres, o bueno, por lo menos yo, ya no estoy tan preocupado por la estética. Lo cuento para tener cuidado: estas lesiones en general son producidas por el sol. Por la exposición al sol", se sinceró, y para cerrar recordó a una estrella de Hollywood que también padece esto mismo: "Al que lo operan todo el tiempo de esto es a Hugh Jackman".