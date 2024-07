Jorgelina Aruzzi reveló por qué odia compartir el mate y le da asco

El mate para los argentinos no es una infusión más, es un símbolo nacional, de tradición que no distingue género, edad, ni clase social. Es un excelente pretexto para socializar y una muy buena compañía para las reflexiones solitarias.

Tomar mate y compartirlo para el pueblo argento es de suma importancia, eso refleja la hospitalidad, la unión, además de tener que ver con las raíces, con el campo, con lo gauchesco. Es tan fundamental para esta sociedad que tiene su propio día nacional, el 30 de noviembre.

Es por esto que muchos quedaron en jaque cuando Jorgelina Aruzzi contó en La Noche Perfecta, programa que conduce el humorista Sebastián Wainraich en canal Trece, que ella no está para nada de acuerdo con compartirlo.

Sebastián comenzó diciendo: “Hay que saber compartir la vida, a vos te cuesta compartir el mate por ejemplo”. “Sí, el mate me cuesta”, sostuvo la actriz, el conductor aseveró: “Me parece valiente tu testimonio, porque yo no tomo mate y te acusan de anti argentino, si no compartís también”.

Se supo por qué Jorgelina Azurri no comparte el mate

En ese momento interrumpió indignada la panelista Leticia Siciliani diciendo: “Pero no es lo mismo Sebastián, no es lo mismo no compartir que no tomar”. “Tranquila eh”, acotó Wainraich mientras los demás reían, a lo que la hermana de Griselda Siciliani gritó: “Pero me pone nerviosa, me ponés nerviosa”.

Aruzzi tomó la palabra y explicó el motivo por el cual ella no comparte el mate. “A mi me pasó, yo tengo un matecito en casa y lo llevo. Ya se sabe que no comparto, todos saben”, comunicó la comediante.

“Porque una vez en el canal tomando mates con unos técnicos, (ellos) estaban comiendo medialunas y a mi se me pasó una por la bombilla”, se sinceró Jorgelina. En ese momento todos en el piso quedaron sorprendidos por la anécdota y la actriz agregó jocosa: “Hay que decirlo, y bueno”.

Para salir del momento incómodo el conductor afirmó: “Hay contexto también, porque uno con las personas ha cambiado de todo”. La actriz concordó con él y manifestó: “Sí, intercambias fluidos, pero bueno, no en un mate”.

Sebastián que es un claro detractor de la infusión nacional por excelencia lo criticó y aseguró que: “No deja rico aliento el mate, no jodamos más con eso”. Esa opinión hizo que Aruzzi revelara también que ella es obsesiva con el aliento, una confesión tras otra en el programa que cierra las noches de canal Trece.