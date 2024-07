La extraña relación de Pachu Peña con Luis Miguel desde hace años

No hay dudas de que Pachu Peña es uno de los famosos más queridos por el público, pero al parecer su popularidad no conoce de fronteras y tampoco de fanáticos: en ese marco, contó cómo es su extraña relación con nada menos que Luis Miguel.



Toodo comenzó cuando, en su visita a La Noche Perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en Cana 13, el conductor le dio el pie para contar una increíble anécdota. “¿Luis Miguel es fan tuyo?”, le preguntó.



“Uh, a ver...”, reaccionó Pachu Peña. “No lo niega, eh”, observó rápidamente Sebastián Wainraich, sabiendo que no era falsa la información. Allí, el invitado procedió a relatar una situación que, seguramente, no olvidará jamás.



“No, no, te cuento cómo fue: en el año 93 o 94, Luismi vino a la Argentina de gira y dicen que él vivía encerrado en el hotel. Sólo salía a hacer los recitales. En aquel entonces era muy fuerte Videomatch. Y a él parece que le encantaban nuestras notas”, comenzó relatando el humorista.



“Un día Marcelo nos dice: ‘¿Quién me acompaña a Mar del Plata a ver a Luismi?’. Entonces fuimos Felipe Mc Gough, yo, toda la camada vieja más que nada”, continuó Pachu Peña en el programa de Canal 13.

Pachu Peña contó que Luis Miguel es su fan. Foto: captura de TV.



“Vamos a saludar a Luismi antes del show. Entramos a un camarín y viene Luismi. Marcelo nos presenta: ‘Él es Felipe, éste...’. Y cuando me ve a mí, me dice: ‘¡Pachu!’. Y me da un abrazo”, recordó el humorista con la sencillez y simpatía que lo caracteriza.



Ante el cierre de la anécdota, Sebastián Wainraich bromeó con una insólita posible respuesta. “¿Y es verdad que vos le dijiste: ‘Y vos sos...?’”, le preguntó el conductor a un Pachu Peña que reaccionó con su risa marca registrada y que la gente tanto adora.