Mauro D'Alessio contó que la producción de Gran Hermano cortó una pelea con Furia

Mauro D'Alessio, uno de los ex participantes del Gran Hermano 2023, volvió a evidenciar la influencia de la producción de Telefe en el desarrollo del reality tras contar que la pelea que tuvo con Furia Scaglione fue recortada y no se vio completa desde la transmisión.

El hermanito hizo referencia a la violenta discusión que tuvo en la gala de eliminación del 5 de mayo, cuando el reality tenía ya muchas semanas encima. Tan acalorada fue la pelea que la producción decidió sancionarla y nominarla para toda su estadía en la casa.

Sin embargo, no fue la única injerencia de la producción en el juego, ya que, según contó Mauro en un vivo con sus seguidores, la pelea no fue mostrada en su totalidad. "Les quiero contar algo: esto está cortado, pasó más que esto. O sea, nosotros después de esto seguimos discutiendo un toque más y hubo un par de empujones más que eso no se vio" contó.

Además, agregó una fórmula que había descubierto para transitar las confrontaciones con Furia. "Cuando más se sacaba ella era cuando vos le hablabas a las cámaras. Si vos le discutías a ella, era como que estabas en su campo y nada. Pero si vos le hablabas a las cámaras, la tipa se desesperaba. Ahora me da mucha risa, pero en el momento es durísimo".

Furia fue sancionada por su pelea con Mauro

A la confesión del ex participante se sumó Ángel de Brito, quien salió con los tapones de punta contra los productores del programa y a los panelistas que cubrían el día a día de Gran Hermano. El conductor publicó en su cuenta de X: "Tal como lo conté. Y los cómplices Del Moro, Ubfal, Guercio, Trezeguet y Telefe ocultaron. Un mamarracho".