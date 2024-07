Con cuántos puntos calificó Yuyito González a su primera noche con Javier Milei

La salida que hicieron Javier Milei y Yuyito González al Teatro Colón tuvo en vilo a todos los medios, y luego de la cita en el Teatro Colón, la conductora le puso nota a la primera salida con el presidente, a la vez que definió cómo es la relación que hasta el momento tienen.

En diálogo con Mañanísima (El Trece), González enfatizó sobre su encuentro con el mandatario: "Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón. Nunca había ido a ver una ópera y fue algo maravilloso".

Además, Yuyito González aclaró que antes de la invitación que le hizo Javier Milei, antes se habían enviado algunos mensajes. "Me parece un hombre inteligente, interesante, extravagante, porque una primera invitación que sea ir a una ópera al Colón ya te habla de una cabeza particular. Me parece que es una persona distinta a todas, un hombre distinto a todos", expresó la actriz y conductora.

En tanto que a la hora de definir su actual vínculo con Milei, la entrevistada remarcó: "No podría definir la relación, tuvimos esta invitación, la pasamos bien y me gustó. Si me vuelve a invitar, salgo".

Podo después en su propio ciclo, Empezar el día (Ciudad Magazine), Yuyito González detalló sobre su cita con Javier Milei: "Fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa".

Además, González especificó: "Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré. Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono. Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también".

Finalmente, a la hora de ponerle calificación a su primera cita con Javier Milei, Yuyito González expresó: "Fue un 11 sobre 10. Si hay un después, lo veremos. Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación".

Por otro lado, sobre la posiblidad de una próxima cita, Yuyito González contó que le gustaría cenar o ir al cine con Javier Milei si se da la oportunidad.