Tras separarse de Mauro Icardi, Wanda Nara levantó la temperatura con unas fotos en microbikini en Brasil

A principios de julio, se empezó a instalar el rumor de que Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi, y no pasó mucho tiempo para que la modelo confirmara que así fue. A través de una historia de Instagram (@Wanda_nara), la conductora anunció su separación.

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", expresó la cantante en la red social.

Wanda encendió Instagram con sus fotos en las playas de Brasil.

La modelo presumió en las redes sus looks.

La presentadora ha decidido hacerle frente a este difícil momento de su vida yéndose de vacaciones. La artista se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, junto a sus hijas y Kennys Palacios, su estilista; y ha compartido todo tipo de imágenes en su cuenta de Instagram, desde increíbles paisajes hasta fotos en microbikini.

Wanda y sus hijas.

Francesca Icardi es la hija más grande de la pareja de Nara e Icardi.

Isabella disfrutando de sus vacaciones en Brasil.

Este lunes, Wanda Nara encendió la web con una serie de imágenes en el país vecino. En las postales, se puede ver a la intérprete de O Bicho Vai Pegar relajada en la playa, vistiendo una microbikini negra. Además optó por usar un pañuelo en su cabeza y gafas negras.

Por otro lado, en la misma publicación, la modelo presumió su cartera y calzado de marcas muy reconocidas; y también compartió imágenes con sus hijas.

La conductora viajó al país vecino tras su ruptura.

La publicación de Wanda ya cuenta con más de 282 mil me gustas.

El posteo ya cuenta con más de 282 mil me gustas y 2300 comentarios. Wanda recibió críticas de internautas que le dijeron que su actitud es "típica de separada". Sin embargo, otras mujeres salieron a defenderla de estos comentarios que no aportan: "Sos hermosa digan lo que digan las envidiosas"; "La que puede, puede"; "Es hermosa aunque les duela a las ARDIDAS".