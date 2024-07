Reapareció Ernestina Pais tras haber sido internada por una crisis psicomotriz

Ernestina Pais reapareció en sus redes sociales luego de haber sido internada de urgencia en marzo pasado, tras sufrir una crisis nerviosa agravada que desencadenó un complicado estado psicomotriz.

Fue este sábado que se difundió un video donde una persona sentada al lado de Ernestina enfoca a la conductora. En las imágenes se la puede ver a Pais sonriendo y saludando a la cámara durante la filmación.

Por su parte, la conductora subió una foto en donde se pudo ver con un gato negro. A la foto comentó: "Ni marido, ni patrón", y al lado escribió: "Mi mejor amigo".

Recordemos que Ernestina viene atravesando complicados meses en relación a su vida personal. En febrero pasado, al aire de LAM (América), Ernestina contó por qué había decidio autointernarse y relató cómo fue el arduo proceso de la recuperación.

"Estaba en una nube de pedos. Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera", confesó sobre aquellos días de internación.