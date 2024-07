La emoción de Daisy May Queen al escuchar en vivo un mensaje de su hijo adoptivo

En un momento más que emotivo en Entre Nos, el programa de Tomás Dente en Net TV, Daisy May Queen no pudo contener las lágrimas al escuchar en vivo el saludo más que especial que le envió Bablu, su hijo adoptivo.



La escritora construyó una nueva vida en la India, donde logró pegar un volantazo más que trascendental en su vida. Se instaló en Rishikesh, una ciudad ubicada al norte de la India. Allí armó su propia familia.



En la charla con Tomás Dente, Daisy May Queen rompió en llanto cuando vio la sorpresa que le tenían preparada. “Ella para mí es todo. Es mi madre para todo. Ella me cuida y la amo mucho”, dijo Bablu, uno de sus hijos adoptivos.



Cuando escuchó estas dulces palabras, la escritora dejó ver su lado más sensible. “Son como mis hijos todos. Yo no tuve hijos, no quise tenerlos, pero la vida me regaló estos hijos”, explicó sobre los jóvenes que decidió adoptar.



“No pensé que iba a llorar. Pero no me esperaba que sacaras a Bablu”, agregó luego Daisy May Queen, previo a contar cómo es su hijo. “Es una persona muy importante para mí. Es mi familia de India. Juntos pasamos por un montón de cosas y el está a cargo de Cookie Lady, que es la pastelería que creamos”, añadió.

Daisy May Queen y Bablu, su hijo adoptivo.



En un momento de mucha emoción, la escritora pasó a describir cómo fue el proceso en el que decidió darle un vuelco a su vida y formar su propia familia, adoptando hijos y aprendiendo de ellos, además de enseñarles en su rol de madre.



“Cuando yo llegué a India, él era un chico de 18 años y creció conmigo. Creció como hombre y yo como india. Él me enseñó mucho de su cultura, me habló mucho de su forma de vida y yo le conté cómo vivía y qué cosas hacía”, comentó.