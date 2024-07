Filtran las fotos íntimas que Catalina Gorostidi vende en una plataforma a 12 dólares

Entrar a Gran Hermano le cambia la vida a todos. A la salida de la casa, los participantes notan claramente el cambio en sus vidas, ya que de ser prácticamente desconocidos en la previa, pasan a experimentar las mieles de la fama y la apertura de distintas puertas laborales que antes no existían.

Es el caso de Catalina Gorostidi, quien recientemente se sumó a Divas Play, una plataforma para adultos que, entre otras, ya tiene fotos de Sabrina Cortez o Florencia Regidor para que se deleiten sus fans a cambio del pago de un monto en dinero. Lo confirmó Agus Rey a través de un posteo en X, y las fotos ya están a la venta.

Una de las parejas que se armó en la última edición de Gran Hermano, más precisamente cuando ambos salieron de la casa, fue la de Joel Ojeda y Catalina Gorostidi, quienes, al parecer, están pasando un gran momento. En un vivo de Instagram, el joven respondió algunas preguntas de sus seguidores, que querían saber en qué instancia están en el romance. ¿La particularidad? La médica estaba a pocos metros de él, escuchando todo.

La médica llegó a Divas Play

Ante la pregunta de qué siente por Catalina Gorostidi, Joel Ojeda fue muy sincero. “Hoy, realmente, lo que me está pasando con Cata es que me siento atraído por su personalidad. Es una gran persona”, expresó el joven.



En ese momento, Joel Ojeda explicó que, al tenerla tan cerca, dificultaba que hablara un poco más sobre ella. “Bueno, me da un poco de vergüenza hablar porque está justo acá atrás, pero la verdad es que la quiero mucho y nos estamos conociendo desde otro lado”, comentó.

Otra foto de Cata

“Estamos disfrutándonos un montón y estamos siendo re felices los dos”, agregó luego Joel Ojeda sobre el actual momento que está viviendo con Catalina Gorostidi, con quien había tenido una buena relación en la casa, pero nada hacía suponer que podían tener una relación.