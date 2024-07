La picante pregunta que Juana Viale le hizo a José María Listorti sobre sus pestañas

En la última edición de Almorzando con Juana, la conductora sorprendió a uno de sus invitados con un peculiar comentario. Con la picardía que caracteriza a Mirtha Legrand, su nieta dejó en claro que ciertas manías se llevan en los genes.

En este caso Juana Viale desconcertó a José María Listorti con una curiosa pregunta. Al mirar al actor a los ojos, la conductora prefirió no quedarse con la duda y lanzó al aire, sin pelos en la lengua: “¿Las pestañas te las haces?”.

El conductor de 100 argentinos, quien no se esperaba esa extraña observación, respondió: “¿Vos sabés que todos me dicen lo mismo? Paula Chaves. ¡Te juro! Por la vida de mi suegra, no hago nada, no, no, no. Pero todos me dicen que me las arqueo. Pero te juro que no. Si no, espérame, si no lo digo”.

“Claro, bueno, pero por ahí es un tip. Bueno, así encandilás”, sumó Juana Viale entre risas cómplices. “Bueno, mira quién habla. Casi entro con lentes oscuros. Por favor, Juanita”, manifestó Listorti con una pizca de humor.

Por otro lado, otra de las figuras presentes, en el ciclo de este domingo, fue Eva Bargiela. La modelo abrió su corazón y confesó cómo vivió su escandalosa separación de Facundo Moyano. “Hago todo lo posible para que sea bien, entiendo que es difícil transitar un divorcio, una separación. Siempre es algo como complicado, no es algo lindo, a veces se pone tenso, pero desde mi lado siempre está la mejor predisposición para que quede en buenos términos”, remarcó la modelo.

“Me cuesta mucho a mí entender que una persona con la que conviviste, compartiste tu vida y que tenías un proyecto de vida en común y demás, de pronto tornarte enemigos. Es algo que me parece muy feo, así que espero que podamos conservar un buen vínculo”. Frente a esta declaración Juana Viale preguntó: “¿Nunca te pesó estar con alguien con el apellido que tiene él?”. Con total sinceridad, Eva concluyó: “La verdad que no, lo que sí me costó quizás es. No es que me pesó, pero es un poco lo que hablábamos al principio, la gente que está en política y demás, es un costo muy caro. Es exponerte desde ese lugar, estás en el ojo de la tormenta y todo lo que haces está como mucho más observado y analizado”.