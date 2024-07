Juana Viale contó por qué la reta todas las semanas Mirtha Legrand

Sin lugar a dudas, Mirtha Legrand ha apadrinado a su nieta para indicarle cuál es el camino que debe recorrer en los medios para alcanzar el éxito. Es por eso que, a pesar de la experiencia que Juana Viale ya recabó, ella sigue retándola cada vez que lo cree necesario. Tanto es así que su nieta decidió exponer cuál es el motivo más común.

Más allá de ser su referente en la conducción, Juana Viale no tema a la hora de darle su impronta a su programa para así también diferenciarlo del que hace su abuela. Sin embargo, hay algunas cuestiones con las que Mirtha Legrand no negocia, por lo que no teme corregir a su nieta.

Se debe a que la joven conductora busca formar su propio estilo mientras imita lo que siempre hizo su abuela. Sin embargo, en ese afán por deconstruir el programa y hacerlo mucho más moderno termina pecando con algunos errores que para su abuela son garrafales.

En esta sintonía, cumpliendo con ese mismo estilo, Juana Viale decidió exponer a su abuela y contar cuáles son las cosas que hace y que no le gustan para nada, por lo que termina realizando algún tirón de orejas simbólico para así encarrilarla nuevamente.

En este sentido, en el programa de hoy la nieta de la conductora percibió que estaba tardando mucho en la presentación de sus invitados, por lo que decidió acelerar: “Vamos a hacer pasar a todos los invitados rápido, así podemos hablar mucho en la mesa, ¿les parece bien?”.

Si bien la respuesta sólo se le dio por la cucaracha, ella se animó a confesar que ése es uno de los motivos por los que suelen corregirla cada domingo: “Sí, porque después me retan… Iba a decir: ‘me cag*** a pedo’, pero me retan porque me quedo hablando acá”.

Sin embargo, Juana Viale dejó entrever que no es el único motivo por el cual la retan, sino que también en caso de decir alguna palabra desubicada Mirtha Legrand sale al cruce. Es por eso que al decir que la iban a “cag… a pedo”, decidió disculparse de antemano:“Sí, la boquita. Perdón, abuelita, si me estás viendo”.