El paso que planean dar Barby Franco y Burlando en medio de sus rumores de separación: "Ella quiere"

En los últimos días se comenzó a divulgar la noticia de que Barby Franco y Fernando Burlando se habían separado. Un tanto disgustados por los rumores, ambos salieron a desmentir esta versión, por lo que también decidieron exponer que el amor se encuentra tan fuerte que hay planes en común que podrían cumplirse en un futuro cercano.

Sucede que los rumores estallaron en los últimos días y todo parecía indicar que Barby Franco y Fernando Burlando se habían separado. Se debe a que la modelo se mudó a Puerto Madero junto a su hija y no se vio al abogado en ningún momento, por lo que llevó a pensar que hubo una fuerte pelea.

Sin embargo, tratando de contener la noticia y así evitar que se divulgue, ella salió a aclarar que simplemente se debía a una cuestión de seguridad. Es que su pareja se encuentra trabajando en el Caso Loan, por lo que en La Peña de Morfi aclaró que a eso se debió la mudanza repentina.

Por su parte, Fernando Burlando también decidió aclarar todo de su boca: ??“No sé…se metió ella en eso. Se tiró a la pileta. ¿Con quién habló? ¿Con ustedes? No se…yo no estaba acá. Pero estamos bien, disfrutando mucho a Sara. No hago más que esperar el momento a la vuelta para poder abrazarla”.

Asimismo, en diálogo con Socios del Espectáculo, indicó que se encuentra disfrutando de su pequeña hija junto a Barby Franco: “Es algo que me tiene sensible, enamorado. Estoy viviendo un momento de mi vida muy lindo. Yo pensé que, en algún momento, lo lindo se terminaba pero esto pero esto es algo para recomendar”.

De este modo, Burlando no se quedó sólo con la desmentida de la separación, sino que incluso decidió ir un poco más allá. Es que luego de la llegada de Sarah, no descartó ir en búsqueda de otro hijo. Por lo que confesó que se está barajando la posibilidad.

“Y ella ahora dijo que quiere el varón. Sí, pero es un poco de trabajo. Te digo, eh. Hay días que prefiero estar en Corrientes porque lo que laburo con Sarita, no te lo puedo explicar pero hay que medir el tiempo de atención de Barby y el mío”, marcó sin cerrarle las puertas a la llegada de un nuevo integrante para la familia.