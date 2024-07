Cómo es el vestido que Juana Viale eligió para festejar el triunfo de la Scaloneta en la Copa América

El domingo pasado el pueblo argentino explotó de euforia ante la coronación de la Selección en la Copa América. Luego de una larga espera, debido a la postergación del encuentro, los jugadores se enfrentaron a un arduo partido donde demostraron con garra por qué son los Campeones del Mundo.

Con las emociones a flor de piel por la victoria los ciudadanos se vistieron con la albiceleste y salieron a festejar en el emblemático Obelisco. Sin dudas esta consagración funcionó como motor para despojarse de la realidad por unos minutos y vivir la alegría de la victoria de la Scaloneta como un mimo al corazón.

Una de las personalidades que siguió de cerca este torneo, fue Juana Viale. En cada programa la conductora lanzaba alientos eufóricos dirigidos a la Selección Argentina y expresó, en varias ocasiones su admiración por los integrantes del plantel.

Incluso, en uno de las emisiones del ciclo, Juana Viale se tomó el atrevimiento de imitar el destacado baile con que el Emiliano Martínez utiliza en sus festejos. “Ahora vamos a festejar los goles así. Me gustaría hace una amiga del Dibu. Los penales me tensan, no los quise ver. Me angustian. El Dibu es un limado, lo amo”, confesó la nieta de Mirtha Legrand en aquel momento.

Cómo era de esperarse, el programa de este domingo, Juana Viale desplegó toda su emoción al salir al aire y manifestó: ¡¡¡Argentina campeón!!! Se sufrió un poco, fue nostálgico, hubo de todo. Un quilombo terrible, pero igual ganamos”.

Para deslumbrar en el característico almuerzo, la conductora eligió un exclusivo modelo de alta costura de Gino Bogani. Fiel a su diseñador, la presentadora sostuvo: “Aumentó un poco la temperatura, pero yo me vengo así, vestida en línea lápiz en lana y seda. Un Bogania auténtico. Jugando con las texturas diferentes que presentaba su vestido de ambos lados, la conductora bromeó: “Soy un positivo y un negativo. Elijo el positivo, a veces. Me encanta este look”.