Wanda Nara dejó a todos sin palabras con su nuevo y arriesgado look

A principios de 2023, Wanda Nara sorprendió a todo el mundo al haber dejado atrás su clásica melena rubia y optar por un color mucho más oscuro. "Mi color natural para un proyecto tan lindo. Cambia, todo cambia", expresó en aquel momento la modelo en su cuenta de Instagram (@Wanda_nara).

Desde entonces, la empresaria ha decidido mantener este tono, aunque para los Premios Martín Fierro del año pasado, Nara volvió al rubio, pero sólo fue por unos días. Luego, regresó al morocho.

Wanda Nara eligió un tono oscuro a principios del año pasado.

Pero ahora, la conductora apostó por un cambio de look tras llevar por varios meses un tono chocolate en su cabello. Y fue por todo.

Hace menos de una semana, Wanda Nara publicó una imagen junto a su hija Francesca. Ambas se hicieron un flequillo y enseñaron sus largas melenas. "New look... No se quién le dio vida a quien... te amo @Icardi_francesca", escribió la influencer en el posteo.

El cambio de look de Wanda y Francesca. Créditos: Instagram Wanda_nara.

La modelo lució su flequillo en Instagram. Créditos: Instagram Wanda_nara.

Sin embargo, Wanda quiso seguir jugando con su cabello y ahora se tiñó de rojo cereza, una tendencia este año. La modelo reveló su nueva imagen este lunes con una publicación en Instagram.

Nara ahora fue por un color diferente. Créditos: Instagram Wanda_nara.

¡Tremendo cambio!. Créditos: Instagram Wanda_nara.

"Quisiera ser sin sentimientos", fue la frase que acompañó las fotos de la cantante. El posteo ya cuenta con más de 290 mil me gustas.

¿Qué te pareció el nuevo look de Wanda Nara?