"Sos un egocéntrico y un codicioso": "Furia" y Martín Ku se cruzaron al aire y Santiago del Moro tuvo que interceder

Los últimos días de Juliana Scaglione, alias "Furia", y Martín Ku, conocido como "El Chino", no fueron muy pacíficos. Los actuales exparticipantes tuvieron varios cruces en "la casa más famosa del mundo", e incluso le pedían a sus fanáticos que votaran por el otro para que abandonara el reality.

Tras la salida de ambos de Gran Hermano 2023, este martes los exjugadores del certamen estuvieron presentes en el debate de este lunes después de la eliminación de Darío Martínez Corti. Sin embargo, parece no haber tregua entre "Furia" y Martín.

Un comentario de Trezeguet desató el escándalo entre los exparticipantes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Y es que es un momento de la emisión, Gastón Trezeguet lanzó un comentario que desató la pelea entre los exconcursantes. Todo comenzó cuando Ku hizo una reflexión sobre el juego de "Los Bros": "Ahora, después de ver todo, fuimos tibios. En parte se trató de mostrar lo que somos, nuestra personalidad. Si bien jugamos, siempre fuimos de ceder".

Allí Trezeguet disparó sin filtro: "Adentro no se te veía tan 'resenchino', eras más buenito no te la dabas de enojadito". Y Martín le respondió tajante al panelista: "Pensé que estaba hablando con un panelista y no con un fanático". "Es lo único que vas a decir. Adentro se te notaron todos los complots, todos se dieron cuenta", replicó el panelista.

Esta fue la discusión que hubo entre "Furia" y Martín Ku en el debate de Gran Hermano 2023

"Furia" no quiso perder la oportunidad de opinar sobre el tema, pero lo hizo muy picante. "Es que tiene razón. Fuiste un egocéntrico y la verdad que también sos un codicioso y por eso hoy los dos estamos acá afuera", expresó Scaglione, defendiendo a Trezeguet.

Y, nuevamente, Ku fue con todo, esta vez contra "Furia". "Claro, yo soy todo eso y vos sos la mejor mina...", le contestó irónicamente el joven.

Santiago del Moro tuvo que intercerder por el tenso momento que se vivió en el programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Al ver que la situación se tornaba cada vez peor, Santiago del Moro tomó cartas en el asunto. "No pará, minuto, vamos a la casa", dijo el conductor para terminar con la discusión.