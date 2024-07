Cande Vetrano mostró la decoración para el cuarto de su bebé que está por nacer

Se viene el primer bebé para la pareja que conforman Cande Vetrano y Andrés Gil. Serán padres primerizos, por lo que de a poco están empezando a darle forma al momento que cambiará para siempre sus vidas. Ni más ni menos que el nacimiento de un hijo.

En ese contexto, Pochi de Gossipeame manifestó a través de sus historias de Instagram que pudo ver a Cande en un mercado de pulgas, por lo que se supone que la habitación del bebé tendrá detalles vintage. "Está viendo cómodas para el cuarto de su bebé", indicó Pochi junto a la foto.

Cande Vetrano tiene más de 20 años de carrera artística y, sin embargo, nunca protagonizó un unipersonal. Es que si bien se sumó a una nueva temporada de Las cosas maravillosas, una experiencia teatral diferente en la que en escena hay un solo narrador, ella no está completamente sola: la acompaña el bebé que lleva en su panza. “Fue un poco esa la gracia, que fue como ‘bueno, al final no vas a estar tan sola’. Así que sí, es muy loco y creo que inconscientemente me da mucha paz eso”, reconoce a MDZ la actriz que espera a su primer hijo con Andrés Gil.

La foto publicada sobre Cande

En escena, dirigida por Mey Scápola, ella tiene como objetivo hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo para ayudar a su mamá a salir de la depresión. “Conocía la obra y siempre me gustó mucho. La verdad es que fue por mi representante. Después de muchas charlas en las que veníamos viendo qué es lo que quería hacer o por dónde quería ir, ella me dijo ‘tenés que hacer esta obra. Es para vos’. A los productores les gustó la idea y fue como una conjunción de cosas que hizo que hoy yo la esté haciendo”, reconoció.

Vetrano, admite, buscaba hacer algo que le llegara a lo más profundo de su corazón. “Realmente me sentí en un momento donde tenía ganas de eso… de decir cosas que interpelen, que movilicen. Siento que fue un año de eso, y lo viene siendo… De lo profundo, de lo familiar, de lo emocional. Y casualmente esta obra es como el reflejo más exacto de lo que significa una obra con un texto potente”, explica.

La actriz será madre por primera vez

Además, Cande habló de cómo se imagina de acá a 10 años: "Me imagino formando una familia, como está sucediendo. Probablemente trabajando mucho o trabajando lo necesario. Haciendo cosas que sigan siendo significativas y teniendo el privilegio absoluto de trabajar y poder elegir de qué, que es mi sueño. Así… al aire libre y rodeada de amor".