Cande Vetrano, en su mejor momento: “Tenía ganas de decir cosas que interpelen”

Cande Vetrano tiene más de 20 años de carrera artística y, sin embargo, nunca protagonizó un unipersonal. Es que si bien esta semana se sumó a una nueva temporada de Las cosas maravillosas, una experiencia teatral diferente en la que en escena hay un solo narrador, ella no está completamente sola: la acompaña el bebé que lleva en su panza. “Fue un poco esa la gracia, que fue como ‘bueno, al final no vas a estar tan sola’. Así que sí, es muy loco y creo que inconscientemente me da mucha paz eso”, reconoce a MDZ la actriz que espera a su primer hijo con Andrés Gil.

En escena, dirigida por Mey Scápola, ella tiene como objetivo hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo para ayudar a su mamá a salir de la depresión. “Conocía la obra y siempre me gustó mucho. La verdad es que fue por mi representante. Después de muchas charlas en las que veníamos viendo qué es lo que quería hacer o por dónde quería ir, ella me dijo ‘tenés que hacer esta obra. Es para vos’. A los productores les gustó la idea y fue como una conjunción de cosas que hizo que hoy yo la esté haciendo”, reconoció.

Vetrano, admite, buscaba hacer algo que le llegara a lo más profundo de su corazón. “Realmente me sentí en un momento donde tenía ganas de eso… de decir cosas que interpelen, que movilicen. Siento que fue un año de eso, y lo viene siendo… De lo profundo, de lo familiar, de lo emocional. Y casualmente esta obra es como el reflejo más exacto de lo que significa una obra con un texto potente”, explica.

Mey Scápola dirige a Cande Vetrano en Las cosas maravillosas / Foto: Gentileza prensa

- La efectividad del espectáculo depende en gran parte de la participación del público. ¿Qué te genera eso?

- Es una adrenalina absoluta. A mí me genera mucho aprendizaje porque es como que tengo que tener control de la situación y, a la vez, no. A mí, actuando, generalmente me gusta tener las cosas bajo control, por así decirlo. Me da seguridad eso. Acá estoy con ese aprendizaje de que todo puede pasar. Así que lo re disfruto y me gusta mucho. Me encantan las salidas que la gente puede llegar a tener y me encanta que cada función es, claramente, muy distinta a la otra. Siento que es una particularidad que tiene la obra que es muy distinta a todo.

- Si tuvieras que nombrar una cosa maravillosa de tu vida, ¿cuál sería?

- La gente que me rodea. Sí, las personas, el amor de la gente que está alrededor mío.

- Arrancaste a trabajar de chica y compartiste con muchos artistas. ¿Con quiénes hoy mantenés una amistad?

- Con Lali, claramente es mi amiga más cercana y una de mis amigas más viejas de toda la vida. Mery del Cerro también, es una gran amiga. Bueno, de Casi Ángeles medio que con todos tenemos una relación que sabemos que están. Y, después, tengo amigas como Olivia Viggiano, que es actriz; o Clari Alonso, que compartimos distintos proyectos y quedamos como amigas.

- ¿Cómo te ves de acá a 10 años?

- Me imagino formando una familia, como está sucediendo. Probablemente trabajando mucho o trabajando lo necesario. Haciendo cosas que sigan siendo significativas y teniendo el privilegio absoluto de trabajar y poder elegir de qué, que es mi sueño. Así… al aire libre y rodeada de amor.

- La última. Hace unos años dijiste que “el amor para toda la vida era un cuento que ya no existe”. ¿Hoy seguís pensando lo mismo?

- Eso ya la vida ha demostrado que no, porque depende del concepto que uno tenga sobre el amor de la vida. Me parece que me refería más al hecho de estos vínculos que uno cree que van a ser para toda la vida. La realidad es que hay algo vivo en mi cabeza que re cree en eso y que me gusta tener esa fantasía, por más de que yo te pueda decir “mirá, siento que realmente no es así”. Pero me doy cuenta que inconscientemente creo que las relaciones y que los vínculos van a ser para toda la vida. Me pasa con la amistad, me pasa con mi pareja. No puedo pensar que en algún momento esa persona no va a ser más parte de mi vida. No vivo con esa consciencia todo el tiempo; pero, a la vez, sé que podría. Me parece que lo sano es entender que podría, pero que no lo elijo. Así que creo que en ese podría está esa consciencia de que, quizás, los amores para toda la vida no existen.

Para agendar

Las cosas maravillosas

Lunes y martes, a las 20, en Multiteatro Comafi (Avenida Corrientes 1283, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.