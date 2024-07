Melody Luz confesó la jugada propuesta que aceptó porque no llega a fin de mes

La ex participante del Bailando, Melody Luz, comunicó sus intenciones de crear y vender contenido erótico por la dificil situación económica que atraviesa. La mujer del polémico Alex Caniggia se tomó unos minutos para hablar con sus seguidores sobre el tema.

Melody subió unas historias a su instagram contando sus dudas, la influencer sentada en su auto les confesó a sus fans: “Vengo a traer un tema para debatir que estamos hablando mucho en casa con Alex y con Noe (la niñera de Venezia), que está ahí el tema de generar contenido para OnlyFans u otras plataformas”.

Melody Luz sobre vender contenido erótico

“Para nada critico a las chicas que lo hacen, es como que las admiro en algún punto pero es como que a mi me sucede que digo, ‘no sé si quiero recibir plata de un pajero’, y a la vez yo se que muchas chicas piensan como ‘bueno si hay pajeros vamos a sacarle el provecho y que me de la plata’”, argumentó la bailarina.

“Me da cringe. Yo sé que hice Sex Virtual, y estuvo buenísimo, aunque fue totalmente distinto pero a la vez se generaba algún tipo de material, pero no sé”, dudó la mamá de Venezia.

Alex Caniggia y Melody Luz planean vender contenido erótico juntos

La nuera del Pájaro Caniggia contó que es un tema blanqueado con su pareja, lo consideran una alternativa posible porque no llegan a cubrir sus gastos mensuales. “Mi entrada principal son las clases y hay que remar todo el tiempo para que la gente venga, para que no se bajen”, sostuvo Melody.

La influencer también contó que tiene algunos trabajos de redes pero afirmó que: “La realidad es que no quieren pagar lo que se debe pagar porque la cosa está difícil”. Por ese motivo también se sinceró: “Este mes me super costó llegar a un montón de cosas. Entonces digo, ‘¿y si vendiera material?’”.

“Alex me dice a mí ‘dale, tenés que hacer’ y yo le digo a él ‘vos tenés que hacer’ y me dice ‘bueno tenemos que hacer juntos’… también los dos le decimos a Noe y ahí me quedo sin niñera…”, bromeó la bailarina. Por el momento Melody tiene inseguridades sobre su futuro económico y el contenido que quiere crear.