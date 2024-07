Alex Caniggia contó cuánto tiempo lleva sin hablar con su madre, Mariana Nannis

De sostenerla y apoyarla en su batalla legal contra Claudio Paul Caniggia, a dejar de verla y cortar relación de raíz. Ese fue el recorrido que Alex Caniggia hizo con su madre, Mariana Nannis, con quien el vínculo se deterioró en el último tiempo y nada indica que vaya a mejorar.

Así lo dio a entender el mediático en su visita a Noche al Dente (América TV), cuando Fernando Dente le preguntó sobre algunos detalles del excéntrico manejo del dinero que tienen en su familia, donde la ostentación siempre estuvo presente. Al consultarle quién era el familiar que más dinero podía gastar en un día, Alex Caniggia no lo dudó: su mamá.

“¿Quién de todos es el más comprador compulsivo?”, lanzó el conductor, y el mellizo de Charlotte contestó: “La vieja. Ha llegado a gastar en un día, no sé, 200 mil dólares. No es joda, eh”.

Y luego, el novio de Melody Luz agregó que no tenía la menor idea de qué era de la vida de Mariana Nannis porque no mantiene contacto. “Mi vieja no sé qué está haciendo porque no hablo con ella desde hace dos años. No sé qué hace, nada, te soy honesto”, se sinceró.

Mariana Nannis y Alex Caniggia no se hablan desde hace dos años.

Sin ánimos de meterse en ese plano personal espinoso, Fer Dente le consultó por el filón que con su hermana había encontrado en el mundo de los reality shows, donde desde hace años trabajan y ganan su dinero.

“Nosotros participamos mucho en realitys, somos los reyes del reality, paga mucha guita”, contó el papá de Venezia, y precisó que en una semana pueden llegar a lograr ingresos por 20 mil euros por participar.

Alex Cannigia visitó Noche al Dente y habló de su familia. Captura TV.

El acercamiento de Alex Caniggia a su papá, Claudio Paul

Cabe destacar que, a la par de este distanciamiento de su madre que se pronunció cuando Nannis lo desalojó de su departamento con su novia y su hija recién nacida, Alex Caniggia tuvo un acercamiento a su padre luego de largo tiempo enemistado a muerte. Es más: el mediático empezó a trabajar codo a codo con el Pájaro en el rubro del fútbol.

Así lo anunciaba Alexander en marzo, al contar el emprendimiento que habían arrancado. "Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo, el número uno, así que si sos jugador y necesitas un representante, nosotros te buscamos club. No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol", señaló. Alex Caniggia se amigó con su papá luego de años peleados. Instagram Alex Caniggia.

Además, el joven apoyó a su padre al ser implicado en una denuncia de abuso sexual agravado por parte de su mujer, de la cual fue procesado en 2023. "Me gustaría comentar respecto a las acusaciones de abuso sexual que le están haciendo a mi padre, Claudio Paul, que son una gran mentira", expresó en las redes.

Y Alex concluyó, dejando mal parada a su mamá: "Nunca fue una persona violenta ni un maltratador. Que quede claro, es todo una gran mentira.