El asqueroso video por el que Alex Caniggia se hizo viral

Alex Caniggia suele sorprender y causar revuelo con cada una de sus apariciones en redes, su terreno donde genera contenido variopinto donde los excesos y la ostentación de su dinero son su marca personal. Y en las últimas horas, el hermano mellizo de Charlotte se volvió viral por un asqueroso video.

Muy activo en Tik Tok, Alex Caniggia apeló a una de las fórmulas más básicas a la hora de hacer humor y se mostró tirándose un gas en la cara de una mujer. Una secuencia escatológica que no ofrece mucho más que eso: el mediático lanzando su flatulencia y la reacción de asco y sorpresa de la chica, que termina tirando desodorante de ambientes.

Por ese video, el ex Gran Hermano VIP dio que hablar, al igual que días atrás, cuando se mostró desde Miami dando un consejo estético a sus seguidores. El papá de Venezia exhibió su rostro en primer plano y comentó que estaba sometiéndose a un doloroso tratamiento con láser para quitarse los tatuajes.

Arrepentido de los numerosos diseños en tinta que hasta hace poco lucía en su cara, Alexander señaló que estaba “ido” luego de su sesión con los especialistas a quienes le confió esta importante tarea: removerle los tatuajes y dejarle la piel de bebé.

Alex Caniggia pasó por Gran Hermano VIP España.

“Mirá... este ya no se ve... y este... ido”, indicó Alex, satisfecho con los resultados. Al cierre del video, Caniggia recomendó: “No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelotudo como yo que me tatué y ahora me lo tengo que sacar". Y cerró: “No va tatuarse la cara, es de barat”.

Alex Caniggia hizo las paces con su padre, Claudio Paul

Luego de mucho tiempo distanciados, Alex y Claudio Paul Caniggia se mostraron juntos en una publicación de Instagram. El reencuentro, sorpresivo, tuvo que ver con un nuevo negocio que padre e hijo emprendieron en el universo del fútbol.

El 9 de enero Alex Caniggia saludó a su padre por su cumpleaños. Instagram Alex Caniggia.

Peleado con su madre, Mariana Nannis, Alex hizo las paces con su papá, que le ofreció trabajo. "Les quiero decir que estoy laburando como representante de fútbol. Estamos obviamente con mi viejo, el número uno, así que si sos jugador y necesitas un representante, nosotros te buscamos club”, dijo el mediático.

Fiel a su estilo, “El Emperador” agregó en su posteo: “No solamente hago televisión y otras cosas, sino que soy un tipo de mundo, un tipo que sabe, representante de fútbol".