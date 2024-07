"Furia" expuso a Telefe y reveló que no le han pagado en el último mes por haber participado en Gran Hermano 2023: cuánto le deben

Gran Hermano 2023 finalizó hace algunos días, pero Juliana Scaglione, alias "Furia" sigue dando de qué hablar. La exparticipante del reality estuvo presente en Toda, el nuevo programa de Alex Caniggia en el canal de streaming Carajo, y allí reveló cuánto le pagaba Telefe por estar en el famoso programa, además de que expuso al canal diciendo que no le pagaron último mes.

Todo comenzó cuando le consultaron a la influencer si sería parte de la edición famosos de Gran Hermano, a lo que ella contestó que sí, pero aclaró: "Igual depende, porque ellos seleccionan. Hacen un casting muy excelente y hay que ver si mi personalidad va para esa casa".

Juliana fue una de las participantes de "Gran Hermano 2023".

"Si hay guita, igual sí, siempre", dijo Caniggia. Y en ese momento, Scaglione confesó: "Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Con todo respecto, pero a mí todavía no me depositaron".

"Nosotros somos monotributistas, yo facturo. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere", contó "Furia".

Esto fue lo que dijo "Furia" sobre la plata que le debe Telefe por haber participado en Gran Hermano 2023

"Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día", reflexionó la exjugadora del reality.

Asimismo, "Furia" se quejó de quienes decían que los participantes de Gran Hermano ganaban una gran cantidad de dinero: "Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón".