El desgarrador relato de Tini Stoessel sobre su salud mental

Tini Stoessel decidió alejarse de los escenarios por un tiempo e instalarse en México. Abocada a la actuación, se encuentra trabajando en una nueva serie donde tendrá un papel protagónico. Pero, su alejamiento de la música y de sus redes sociales despertaron preocupación en sus seguidores.

En este contexto, Tini utilizó su cuenta de Instagram para realizar un importante anuncio: abrió su propio canal de Whatsapp para mantener un contacto fluido con su público.

Así, este martes la cantante habló de su nuevo proyecto y se refirió a su salud mental. "Hola, mis amores, hoy es mi último día de rodaje y tengo muchos sentimientos encontrados. Haber vuelto a actuar, me hizo muy bien. Por un lado, al ser un proyecto tan distinto y complejo, fue un desafío gigante en todos los aspectos, emocional, mental y como actriz", comenzó expresando Tini.

"Los primeros días de rodaje llegaba con un nudo en la garganta y lloraba sin parar por la historia que estamos contando y de la manera en la que me atravesó. Al mismo tiempo...también sentí como si nunca lo hubiese dejado de hacer, o como si no hubiese pasado tanto tiempo después de Violetta", reconoció la artista.

Tini Stoessel.

"Me sentí muy cómoda volviendo a estar en un set de filmación, estar con un equipo hermoso, lleno de talento y tan profesionales. Sobre el tema relacionado a mi salud mental, hoy me encuentro muchísimo mejor, respirar otro aire, animarme a hacer algo distinto, estar con la cabeza concentrada en este proyecto, fue una decisión que me hizo bien al alma", agregó Stoessel.

"Quiero agradecerles una vez más, ya son muchos años y todxs nos vamos encontrando en momentos diferentes, algunos pude compartirlos con ustedes. De la misma manera que yo voy pasando por etapas de cambio, sé que ustedes también. Quiero agradecerles, abrazarlxs a la distancia con todo mi amor, sea cual sea el proceso que estén viviendo", sumó la joven.

"Acá les dejo algo que me escribí a mí misma, hace tiempo: ‘Sé que los cambios, muchas veces dan miedo, pero también sé que son necesarios. Los tiempos y procesos de cada persona son distintos, no te compares’", confesó y concluyó: "Vale la pena darte las oportunidades que sean necesarias para intentarlo una vez más. Date el tiempo que sea necesario. Mirá y abrazá a las personas que amas y que te aman. Regalaselo a lo que realmente valga la pena y te haga ser mejor persona. Los amo".