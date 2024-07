Vetusta Morla presentó Figurantes: "Es un homenaje a nuestros seguidores"

Vetusta Morla estrenó Figurantes, su nuevo álbum, séptimo de estudio. Este material ha sido grabado durante los descansos de la gira de Cable a Tierra (2022/23) cambiando el habitual proceso condensado de composición por visitas periódicas a diferentes estudios para terminar de dar forma a once canciones que les venían rondando desde hacía tiempo. Temas que nacieron con la excitación de saberse únicos, desligados de un concepto previo, reclamando un vuelo libre para crecer y ser registrados.

Podemos decir entonces que Figurantes es un disco de una libertad formal muy grande, sin líneas rojas, sin ningún a priori que marcase la dirección a seguir. Vetusta Morla ha usado todos los instrumentos, procesos y técnicas aprendidas en sus más de 25 años de carrera para construir esta poderosa colección de canciones. Aparece la banda sonando a banda: enérgica, grabando juntos en la misma sala y también la banda que busca nuevos caminos de producción en el estudio, muchos de ellos desconocidos para el propio grupo, para llegar siempre al mismo destino: la canción, la mejor canción posible.

Canciones que llegaron en medio de la vorágine de una gira de más de dos años por Europa y Latinoamérica. Que llegaron sin que nadie las esperase y acabaron convirtiéndose en fundamentales, de ahí el título del disco.

Leyenda

Los figurantes son esos personajes que aparentemente no tienen una función importante en una historia. No salen al proscenio al terminar la función para recibir el aplauso del público y la impresión que dejan en nuestra memoria es fugaz. Los figurantes no son necesariamente personas; también los gestos, palabras, lugares, emociones y hasta las ausencias pueden serlo. Son la tramoya imperceptible de la realidad y de lo que nos sucede. Son las teselas de un mosaico que quizá se podría entender si faltara una en concreto, pero de ninguna manera si faltaran todas.

Sobre el trabajo de arte desarrollado por Boa Mistura para Figurantes y sus ediciones físicas, en cuyo proceso participaron más de 1.800 Valientes (Comunidad Vetusta Morla) procedentes de 13 países, la banda ha reseñado: “El protagonista sería nuestro propio público, que es quien da sentido a nuestra carrera, los verdaderos Figurantes y protagonistas de las canciones. Para ello hemos trabajado de la mano del estudio Boa Mistura en una línea artística y de desarrollo que nos ha llevado a tener entre las manos los objetos más hermosos que, creemos, hemos alumbrado nunca. Ha sido nuestro público quien ha dado la cara por nosotros.

"Fue realmente difícil porque para nosotros era ese conjunto de figurantes, la trama que formaban todas juntas, cada una aisladamente y luego puestas una al lado de la otra, que, aparentemente, no tienen nada que ver, que aparentemente pueden ser canciones que podrían haberse quedado por el camino, que podrían haberse quedado en el tintero y sin embargo pues en un momento dado les dábamos una frase, un papel protagonista en el drama o en la comedia según la canción", explica Juan Manuel Latorre, uno de los integrantes de Vetusta Morla, en diálogo con MDZ.

Juan Manuel Latorre, el primero de derecha a izquierda, dialogó con MDZ.

- ¿Cómo surge justamente ese término?

- Teníamos una canción que se llamaba así e hicimos un match mental y dijimos, "anda mira, por ahí por esa idea de los figurantes, de los actores secundarios, podemos de alguna forma resumir estas canciones". A diferencia de otros álbumes donde sí hemos tenido un planteamiento estético, incluso nos hemos auto impuesto alguna limitación, acá fue todo lo contrario. La premisa era, "hay que sonar a cualquier cosa menos a seis tipos metidos en una habitación". Entonces por eso suena tan fantasioso y tan electrónico. En este caso cada canción era su universo y entonces resumirlas no era tan fácil y ahí nació este termino.

- Y que en la tapa aparezcan los fanáticos le da también ese rol a ellos

- Nuestros figurantes indispensables. Imagínate estos figurantes que tienen una línea de diálogo en la película, que si la quitas no puedes seguir. Se quedan los actores principales, se quedan colgados, se quedan congelados en el guión. Pues eso serían para nosotros nuestros seguidores. Y por eso quisimos homenajearles. Al final es un homenaje que les hacemos en la portada del álbum. Pedimos fotos y nos mandaron fotos de, no sé si fueron 1.500 fotos, una cosa así, de España, de Argentina, de Colombia, de México, de Ecuador, también de Perú, de varios países. Se seleccionó de una manera un poco aleatoria, medio random, y se intervino sobre esas fotografías con esos puntos de color.

Estamos muy contentos de cómo refleja el arte, de cómo refleja esa imagen gráfica, la idea de los figurantes, la idea de las canciones, pero sobre todo estamos muy contentos de contar con nuestros seguidores en la portada.

- ¿Imaginaba poder compartir su música con artistas como Sabina, Serra y otros referentes de la música española?

- No, ni por asomo. No, no, de verdad que no. Cuando nosotros empezábamos teníamos una ausencia total de expectativas de futuro. Y lo digo sinceramente, no es ninguna falsa modestia ni nada. De verdad que lo hacíamos sin expectativas de futuro. Pero eso no quiere decir que nos alegre menos que haya pasado, porque la verdad que no lo persiguiéramos activamente no significa que no sea algo que nos haga mucha ilusión que haya sucedido, algo que nos ha cambiado la vida y algo que, como tú dices, nos ha permitido conocer, incluso poder actuar o trabajar con personas que admiramos muchísimo.

- Pese al lanzamiento del disco y a algunos shows en agenda, se tomarán un descanso...

- Sí, la verdad que es curioso que sea tan difícil parar en estos tiempos. Yo creo que no es algo que nos ocurra a nosotros por tener una banda de rock o porque tengamos la suerte inmensa de que nos va bien. Yo creo que nos pasa un poco a todos los seres humanos, en cada uno en su ámbito, cada uno en su trabajo o incluso en la vida personal, esa sensación de que hay una demanda constante de presencia, un impulso a veces un poco ciego de hacer, hacer, hacer y hacer. Es una parada controlada, la verdad, en muchos sentidos, porque hay planificado una vuelta. Ustedes tardarán más en saber de nosotros, porque cuando volvamos habrá que hacer un nuevo álbum, trabajar nuevas canciones, pero a nosotros no pasará tanto tiempo sin vernos, apenas unos meses. Pero yo creo que va a ser interesante, va a ser bonito y está hecho desde el cariño enorme que nos tenemos ahora mismo. Hemos pasado épocas complicadas, hemos pasado momentos en los que hacer giras y soportarnos ha sido un poco difícil, pero estamos ahora en un momento muy hermoso donde nos respetamos mucho entre nosotros, donde disfrutamos mucho de los conciertos y justamente ha sido querer preservar eso lo que nos ha llevado a hacer esta parada.