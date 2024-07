El drama familiar que vivió Adabel Guerrero con su mamá

Protagonista de un maravilloso presente artístico, Adabel Guerrero visitó el programa Almorzando con Juana con el fin de promocionar sus proyectos y comentar el grato presente que transita a nivel laboral. Sin embargo, en un durante el ciclo, la bailarina abrió su corazón y ahondó en su historia de vida.

Con los sentimientos a flor de piel, Abadel Guerrero decidió sincerarse sobre los duros sucesos que debió afrontar en el pasado, permitiendo que sus fanáticos conozcas un poco mas de su vida privada. A pesar del nerviosismo que le provoca referirse a estos dramáticos acontecimientos, la vedette se animó a develar las duras problemáticas que vivió en la infancia.

“Tengo taquicardia, no quería compartirlo, pero me parece que vale la pena”, comenzó con su relato la artista. Luego continuó: “En mi casa mi mamá era alcohólica, murió cuando yo tenía 17 años. Mi hermano desde los 14 que se fue de casa, decidió salir a robar, drogarse, estuvo en un instituto de menores”.

En este sentido, Adabel Guerrero confesó: “Yo hasta ahora me mantuve callada, pero está bueno contarlo y te juro que me explota el corazón. Yo fui a visitar a mi hermano a un instituto de menores, lo eh ido a visitar a centros de rehabilitación, como Open Door, lo he ido a visitar a la cárcel infinidad de veces, entonces hablo de un lugar de experiencias, no de haberlo estudiado, lo viví en carne propia”.

“Mi mamá fue alcohólica toda la vida. Nosotros anduvimos de casa en casa porque mucho tiempo vivía internada en institutos psiquiátricos y yo siempre hablo de eso porque es una elección que vos hacés en tu vida. Mi hermano eligió un camino, yo hoy no sé nada de él porque hasta fue público en 2011, salió en todos los medios a decir barbaridades de mí porque me pedía plata. Un día me cansé y salió a decir una sarta de cosas hasta que se dieron cuenta quién era y le cerraron las puertas”, reveló Adabel Guerrero.

Para concluir, la bailarina admitió: “Hoy no sé de la vida de mi hermano porque desde tuve una hija dije que de mi vida pasada cierro la puerta. A mi papá también le cerré la puerta, pero creo que uno decide con lo que tiene lo que va a ser y es un paso a paso. Me enfoqué en ser bailarina, más allá de las tormentas que hubo alrededor”, aseguró sobre la vida que eligió y agregó: “Encontré un lugar de contención en la educación, en la escuela de danzas de La Plata. Yo iba todo el día”.