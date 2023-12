Adabel Guerrero paraliza las redes al mostrar sus encantos al natural

Adabel Guerrero a sus 45 años de edad demuestra que la belleza y la sensualidad son sus mejores cartas. Esta bailarina argentina no le teme al paso del tiempo y nuevamente dejó a todos sus seguidores de Instagram boquiabiertos con su espectacular y perfecta figura.

Con una carrera destacada en el mundo del espectáculo, Adabel Guerrero se ganó el cariño y la admiración del público gracias a su talento como bailarina y su carisma. Además hoy se sumó a la plataforma llamada Divas, donde comparte contenido más subido de tono y muestra una faceta más atrevida y sensual.

Adabel Guerrero se lleva todas las miradas.

En su cuenta de Instagram, Adabel Guerrero también asoma algunas fotografías que causan revuelo entre sus admiradores. Ellos simplemente elogian su belleza natural y su actitud positiva hacia su cuerpo sin complejos ni retoques.

Pero no todo ha sido color de rosa para Adabel Guerrero. Durante la pandemia cayó en una depresión profunda, pues se le juntó la maternidad con una mudanza lejos de la ciudad y además se rompió el vínculo con su padre. Todo esto le causó un estrés crónico, pero que pudo superar gracias a sus convicciones.

“Decidí hablar del tema una vez que ya lo superé, porque me gusta hablar desde la salud y no desde la enfermedad. Porque no hay que estigmatizar a las personas que no están pasando por un buen momento y muchas veces los que más nos quieren no saben cómo ayudar”, señaló Adabel Guerrero.