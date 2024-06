Adabel Guerrero reveló cuál es el drástico cambio que hará en su vida

Sin duda, una de las grandes revelaciones de la serie biográfica de Guillermo Coppola fue Adabel Guerrero, quien se puso en la piel de Alejandra Pradón. La bailarina contó que busca darle un cambio drástico a su vida.



“Tengo ganas de explorarme, de probar cosas diferentes y superarme a mí misma”, comento la bailarina y ahora actriz en una charla con Pronto, en la cual confesó que busca darle un vuelco importante a su carrera.



“Quiero ir por el lado de la actriz también y por eso me re pongo las pilas. Haber rodado dos series tan grosas es una locura para mí. Amo y me encanta. Espero que esto me abra un camino por este lado. Disfruto mucho de mi profesión y quiero hacer un recorrido brillante. Entonces, quiero estudiar, hacer las cosas bien y formarme. Quiero tener herramientas para poder creer en esto”, comentó.

Adabel Guerrero interpretó a Alejandra Pradón en la serie de Guillermo Coppola. Foto: @adabelguerrero.



“Ahora, a fines de junio, se estrena la biopic de Cris Miró también y tengo un personaje fuerte. SI bien es una vedette también, es un personaje distinto a Pradón. Entonces, mi idea es que se me vea en esta faceta de actriz, cosa que la gente no conoce de mí”, agregó Adabel Guerrero.



Sobre Alejandra Pradón, contó cómo fue el contacto que tuvo. “La conocí en persona, en algún evento, pero no tengo mucho registro de eso. Cuando tuve que componer al personaje, la estudié de pe a pa. Gracias a Dios, en Internet hay un montón de material, así que la estudié todísima y la llamé por teléfono también para hablar con ella y hacerle preguntas”, reveló.



“Me atendió súper amorosa, me costó cosas que me ayudaron a componer el personaje y estoy contenta con el resultado. A Alejandra la quise hacer como una vedette con contenido, que quizás la gente la pueda ver como superficial, pero en realidad es súper inteligente”, añadió Adabel Guerrero.

Por último, contó cómo fue que llegó al papel de Alejandra Pradón para la serie de Coppola. “Me llamó una productora para hacer un casting. Ahora, por lo general, todas las productoras de series tienen su propia castinera, que se encargan de conseguir los personajes”, explicó.



“En realidad, hice un casting para hacer de Yuyito González, pero cuando el director me vio, dijo: ‘No, es Pradón, es Pradón’. Ya había quedado, pero no desde el personaje para el cual audicioné, sino desde Pradón. Ahí me puse a estudiarla completa”, cerró.