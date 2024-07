Los polémicos motivos por los que Eliana Guercio apoyó a Furia en Gran Hermano

No hay dudas de que Furia Scaglione fue la gran protagonista de la última edición de Gran Hermano, más allá de que no le haya tocado ser la ganadora del reality. Una de sus grandes admiradoras en el debate del programa era Eliana Guercio.



La esposa de Chiquito Romero defendió a Juliana a capa y espada durante su estadía en la casa, al punto de encenderse en terribles discusiones con sus compañeros del debate. Ahora, ya culminado el juego, explicó sus motivos.



“Me encariñé con la flaca porque me siento identificada en un montón de cosas. Yo si no hubiese tenido la contención de mis padres, sería como ella y ya estaría presa”, comenzó diciendo Eliana Guercio, en su visita a LAM.



“Yo lo digo. Viví con mis papás hasta los 30 años y ellos me decían: ‘Esto no’, ‘esto ni se te ocurra’. Y me lo decían de una manera que yo pensaba: ‘Esto debe ser terrible si lo digo o lo hago’. Entonces, me tenían un poco contenida”, agregó Eliana Guercio.



En ese sentido, la esposa de Chiquito Romero insistió en la importancia que tuvieron sus padres en su crianza desde el lado de la contención. “Si yo no hubiese tenido esa compañía de mis viejos, hubiese sido igual o peor”, remarcó.

Eliana Guercio fue una de las grandes defensoras de Furia en Gran Hermano.



Asimismo, Eliana Guercio recordó el histórico escándalo que protagonizó en ese mismo canal hace más de dos décadas, para compararse con las actitudes de Furia en Gran Hermano. “Chicos, con lo que me pasó con Polino está claro que soy impulsiva”, comentó, a modo de evidencia.



La pelea a la que hace referencia Eliana Guercio se dio en el piso de Intrusos, cuando se levantó en pleno aire para dirigirse hacia Marcelo Polino, quien en esa época era panelista del ciclo que conducía Jorge Rial, para propinarle una cachetada.