La Joaqui abrió su corazón e hizo una profunda reflexión sobre las críticas que recibe a diario por su música

En agosto del año pasado, Got Talent llegó a la pantalla de Telefe. El concurso de talentos tuvo en esa temporada a importantes figuras artísticas en el jurado: Florencia Peña; Emir Abdul; La Joaqui; y Abel Pintos. El ciclo se emitió de agosto a noviembre, donde hubieron distintas etapas y muchos concursantes quedaron fuera del programa por decisión del jurado, lo que enfureció a varios televidentes y empezaron a criticar al jurado, entre ellos a La Joaqui.

"Pobre la gente que va a Got Talent y se tienen que bancar que los califique La Joaqui, que país generoso jajajajaja", fue uno de los tantos comentarios que recibió la artista.

La Joaqui integró el jurado de "Got Talent" el año pasado.

Pero no sólo en el concurso de talentos la cantante ha recibido críticas, sino también en las redes sociales. Y aunque muchos artistas deciden hacer oídos sordos a lo que dicen los demás, La Joaqui decidió abrir su corazón con sus cinco millones de seguidores en Instagram (@Lajoaqui). La intérprete de Anochecemos compartió un video en la red social con motivo de su próximo lanzamiento discográfico. En el clip, la artista reflexionó sobre su persona y las críticas que recibe.

"Me genera mucha ilusión con el amor que recibieron 'San Turrona' porque lo creé en uno de los lugares donde más feliz fui. Lo que no les conté es que solo es el primer corte de cuatro temas de mi nuevo EP. Nos vemos el 17/07 para que escuchen el segundo de 'Tu patrona'", escribió La Joaqui en la publicación.

La cantante es una de las artistas del momento. Créditos: Instagram Lajoaqui.

El video empieza con la voz en off de la cantante: "Soy sensible al mundo desde que nací, por eso creé La Joaqui, es mi traje de bombero para caminar por el fuego y que mi cuerpo aguante. Mi música no es lugar para pensar, sé que no son obras de amor mis letras, ni emotividad de supremas y también sé que eso genera controversia".

"Soy profunda y sensible, por eso cada tanto les escribo estos poemas de parte de Joaquina y dejó a La Joaqui ponerlos a bailar. Mi magia es esa: hacer mucho con poquito. Quién tiene las peores intenciones, te pone cara linda. La lealtad se siente, la energía no miente. Sentir por un momento que podés con todo, aunque todo te pueda. Tener un espacio en el cual no tuviera que sentir y mucho menos recordar", continúa la exjurado de Got Talent.

Este fue el video que publicó La Joaqui en Instagram reflexionando sobre las críticas que recibe y su persona

Y expresa: "Estoy acostumbrada a que el resto critique, pero yo sé muy bien de la bondad que habita mi alma. Me pinchaba el corazón porque sentía que no sabía resolver sin desaparecer hasta que llegó alguien que me enseñó a quedarme. Me puse este disfraz de que todo estaba bien hasta cuando no lo estaba, por eso estoy bien, siempre".

"Me encerré a crear este EP, mi RKT. Después de semejante terremoto ningún viento en contra me cambia el rumbo. Yo siempre puedo, Perro. Arrancó la cacería, mi nuevo yo, mi nueva búsqueda. Temporada de zorros, llegó Tu Patrona, la que reparte el queso", finaliza diciendo la cantante.