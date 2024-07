Jey Mammon y un regreso a la televisión que resultó un fiasco: qué rating hizo su primer programa en Net TV

Luego de que Jey Mammon fuera desvinculado de La Peña de Morfi por la denuncia hecha por Lucas Benvenuto por abuso sexual cuando era menor de edad, este miércoles el humorista regresó a la pantalla chica.

El actor desembarcó en Net TV con Las tardes de Jey. "Y un día... Volvió el show de Jey a la TV! ¡Bienvenidos! ¡Volvió Jey a la televisión", dijo Jey Mammon en el inicio del programa.

Mammon volvió a la televisión después de un año ausente. Créditos: captura de pantalla Youtube Net TV.

El primer invitado del ciclo fue Palito Ortega, quien estuvo acompañado por su esposa, Evangelina Zalazar. El conductor se sorprendió a ver a Zalazar en el estudio del canal.

"Yo sé que no van juntos a ningún lado, le mandé un mensaje pero no sabía", expresó el músico, muy contento de ver a la pareja presente en su debut en Net TV. Al ver la reacción de Jey Mammon, Evangelina dijo: "¡Cómo no vamos a venir, con lo que te queremos! Todos te queremos ver otra vez porque la pasamos bien con vos".

En el debut de Mammon, estuvieron presentes Evangelina Zalazar y Palito Ortega. Créditos: captura de pantalla Youtube Net TV.

La pareja habló con el conductor sobre el gran amor que se tienen. Cabe recordar que Palito Ortega y Evangelina Zalazar llevan más de 50 años juntos.

La primera emisión culminó con Jey Mammon tocando el piano y cantando junto a la pareja algunos hits de Ortega, como Un muchacho como yo; Despeinada; y Yo Tengo Fe.

Mirá el momento en el que Jey Mammon cantó con Palito Ortega y Evangelina Zalazar en Las tardes de Jey

Si bien, el actor se mostró muy feliz por su retorno a la pantalla chica, lo cierto es que, en materia de rating, Jey inició con el pie izquierdo. Y es que su primer programa marcó 0,1 puntos en Net TV, siendo la propuesta menos vista del miércoles.